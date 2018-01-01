سامبدوريا يرحب مازحًا بضم النني وإيوبي من أرسنال

نادي سامبدوريا الإيطالي يرحب بفكرة ضم الثنائي محمد النني وأليكس إيوبي لصفوفه كشكر من جماهير أرسنال على توريرا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن إطلاقه لبريد إلكتروني جديد مخصوص لجماهير أرسنال لشكر الفريق على اللاعب الأوروجوياني توريرا.

جاء هذا في تغيردة نشرها الحساب الإنجليزي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب سامبدوريا: "إعلان خاص لكل جماهير فريق أرسنال، نحن سعداء لنعلن لكم أننا أطلقنا بريدًا إلكترونيًا خاصًا بشكرنا على صفقة توريرا".

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وأضاف: "من فضلكم أبعتوا لنا أي رسائل عرفان أو هدايا في صورة عروض رسمية عبر ذلك البريد الإلكتروني".

وأكمل: "سنقبل تلك الرسائل والعروض طالما تتضمن كلية أو أي أعضاء حيوية من الجسد، محمد النني أو أليكس إيوبي، أي أفكار حول توريرا لا يمكنكم أن تنشرونها بشكل علني".

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واختتم: "كعكة لتوريرا ومسعود أوزيل، أو تبرع لمستشفى الأطفال المحلية لدينا، أو كارل جينكسون وعلبة كعك، أو حتى خمسة صفحات من الشكر أو 100 مليون جنيه إسترليني".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لمحمد النني في صفوف أرسنال مع قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مؤخرًا.