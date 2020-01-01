من هو ترينساو؟ رونالدو الجديد الذي اختار اللعب بجانب ميسي
أحمد رضوان | تويتر
دخل برشلونة سوق الانتقالات الشتوية 2020 وهو يبحث عن مهاجم يخلف لويس سواريز بعد تعرضه لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، فذهب للبحث عن العديد من اللاعبين في الدوري الإسباني وخارجه لكنه في النهاية ضم فرانشيسكو ترينساو.
أشارت بعض الأخبار في خلال فترة الميركاتو عن طلب ميسي زميله في منتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، لكن كيكي سيتين رفض الاقتراح، ثم اتجه البلاوجرانا بقوة نحو مهاجم فالنسيا الذي كان متابع من ريال مدريد من قبل رودريجو مورينو، لكن الصفقة فشلت في أمتارها الأخيرة.
خرجت العديد من الأخبار التي ربطت مهاجمين آخرين ببرشلونة في سوق الانتقالات، لكن في النهاية ومع قرب انتهاء الميركاتو الشتوي 2020، تم الإعلان رسميًا عن التوصل لاتفاق مع براجا بشأن جناحه فرانشيسكو ترينساو، فمن هو فتى الكتلان الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في الأسطر التالية.
من هو فرانشيسكو ترينساو؟
فرانشيسكو ترينساو هو لاعب كرة قدم برتغالي ولد في مدينة فيانا دو كاستيلو في 29 ديسمبر 1999، ما يعني أنه أكمل عامه العشرين منذ أيام.
كانت بداية رونالدو الجديد - كما يلقبه البعض - في الفريق المحلي لقريته، وهو فريق فيانيسي وكان في التاسعة من عمره في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى بورتو بعدها بعام واحد، قبل أن يعود لفريق بلدته مرة أخرى بعد عام أيضًا، ومن ثم انتقل إلى فريق أشبال براجا في 2011 ولعب له حتى تم تصعيده في 2016 إلى الفريق الرديف، ومنه ظهر مع الفريق الأول لأول مرة في 2018.
🔜 Francisco Trincão— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 31, 2020
Acord amb el @SCBragaOficial pel traspàs del portuguès.
Serà blaugrana al juliol de 2020
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كلفت الصفقة خزائن الكتلان 31 مليون يورو، لكنها لن تتم ولن ينضم ترينساو إلى الكامب نو إلى مع نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه صفقة مستقبلية لهجوم البرسا.
لعب فرانشيسكو ترينساو لجميع الأعمار السنية للمنتخب البرتغالي باستثناء المنتخب الأول، لكن بعد انضمامه لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية يبدو أن أبواب المنتخب الأول قد فُتحت له على مصراعيها.
الأندية التي لعب لها فرانشيسكو ترينساو:
|الفريق
|الفترة
|فيانينسي
|2008 - 2009
|بورتو
|2009 - 2010
|فيانينسي
|2010 - 2011
|براجا
|2011 - 2014
|بالميراس براجا
|2014 - 2015
|براجا
|2015 - 2017
|براجا ب
|2016 - 2018
|براجا
|2018 - 2020
فرانشيسكو ترينساو.. رونالدو الجديد الذي اختار ميسي
ارتبط اسم ترينساو منذ عام كامل بالانضمام ليوفنتوس في ظروف مشابهة للذي انضم فيها لبرشلونة ، حيث كان سوق الانتقالات الشتوي يلفظ أنفاسه الأخيرة كما هو الحال في الوقت الحالي، لكن الصفقة تعطلت.
بعدها بعامٍ كامل شاء القدر أن يزامل جناح براجا ميسي الغريم التقليدي لرونالدو الذي كان قريبًا من مزاملته، ومن سخرية القدر إطلاق البعض عليه لقب رونالدو الجديد قبلها بأيامٍ قليلة.
كان ذلك بعد مباراة فريقه أمام موريرينسي في الدوري البرتغالي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف سجل أولهما ترينساو.
جاء الربط بين اسم البرتغاليين ووضع الشاب الصاعد كخليفة للدون لأكثر من سبب، لعل أبرزها القوة البدنية للاعب الذي أكمل عقده الثاني منذ أيام، بالإضافة إلى تحركاته في الملعب التي تشبه كثيرًا تحركات نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.
ليس هذا وحسب، فبداية جناح برشلونة الجديد أشبه ما تكون ببداية صاروخ ماديرا من حيث الأماكن التي يفضل اللعب فيها على أرضية الميدان، فالمركز المفضل له هو الجناح الأيمن ويجيد اللعب كمهاجم وجناح أيسر، كما كان الحال بالنسبة لرونالدو في سبورتنج لشبونة ومن ثم في مانشستر يونايتد، وذلك قبل أن يتحول تحت إمرة زيدان في الملكي ويصبح مركز المهاجم هو المفضل له.