من هو ترينساو؟ رونالدو الجديد الذي اختار اللعب بجانب ميسي

أعلن برشلونة في السويعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية 2020 عن تعاقده مع فرانشيسكو ترينساو من براجا، فمن هو صفقة الكتلان في الميركاتو؟

أحمد رضوان | تويتر

دخل برشلونة سوق الانتقالات الشتوية 2020 وهو يبحث عن مهاجم يخلف لويس سواريز بعد تعرضه لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، فذهب للبحث عن العديد من اللاعبين في الدوري الإسباني وخارجه لكنه في النهاية ضم فرانشيسكو ترينساو.

أشارت بعض الأخبار في خلال فترة الميركاتو عن طلب ميسي زميله في منتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، لكن كيكي سيتين رفض الاقتراح، ثم اتجه البلاوجرانا بقوة نحو مهاجم فالنسيا الذي كان متابع من ريال مدريد من قبل رودريجو مورينو، لكن الصفقة فشلت في أمتارها الأخيرة.

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خرجت العديد من الأخبار التي ربطت مهاجمين آخرين ببرشلونة في سوق الانتقالات، لكن في النهاية ومع قرب انتهاء الميركاتو الشتوي 2020، تم الإعلان رسميًا عن التوصل لاتفاق مع براجا بشأن جناحه فرانشيسكو ترينساو، فمن هو فتى الكتلان الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في الأسطر التالية.

من هو فرانشيسكو ترينساو؟

فرانشيسكو ترينساو هو لاعب كرة قدم برتغالي ولد في مدينة فيانا دو كاستيلو في 29 ديسمبر 1999، ما يعني أنه أكمل عامه العشرين منذ أيام.

كانت بداية رونالدو الجديد - كما يلقبه البعض - في الفريق المحلي لقريته، وهو فريق فيانيسي وكان في التاسعة من عمره في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى بورتو بعدها بعام واحد، قبل أن يعود لفريق بلدته مرة أخرى بعد عام أيضًا، ومن ثم انتقل إلى فريق أشبال براجا في 2011 ولعب له حتى تم تصعيده في 2016 إلى الفريق الرديف، ومنه ظهر مع الفريق الأول لأول مرة في 2018.

🔜 Francisco Trincão

Acord amb el @SCBragaOficial pel traspàs del portuguès.

Serà blaugrana al juliol de 2020



Descobreix tots els detalls https://t.co/4krZv3LOvi — FC (@FCBarcelona_cat) January 31, 2020

كلفت الصفقة خزائن الكتلان 31 مليون يورو، لكنها لن تتم ولن ينضم ترينساو إلى الكامب نو إلى مع نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه صفقة مستقبلية لهجوم البرسا.

لعب فرانشيسكو ترينساو لجميع الأعمار السنية للمنتخب البرتغالي باستثناء المنتخب الأول، لكن بعد انضمامه لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية يبدو أن أبواب المنتخب الأول قد فُتحت له على مصراعيها.

الأندية التي لعب لها فرانشيسكو ترينساو:

الفريق الفترة فيانينسي 2008 - 2009 بورتو 2009 - 2010 فيانينسي 2010 - 2011 براجا 2011 - 2014 بالميراس براجا 2014 - 2015 براجا 2015 - 2017 براجا ب 2016 - 2018 براجا 2018 - 2020