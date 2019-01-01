خاص | جول يكشف - هل اشترط عمرو مرعي مليون دولار سنويا للانتقال للزمالك؟

المفاوضات بين الزمالك وبيراميدز مازالت مستمرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم يحسم نادي الزمالك حتى الآن صفقة عمرو مرعي، مهاجم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم "جول" من مصدر مقرب من عمرو مرعي، أن المفاوضات بين بيراميدز ونادي الزمالك مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم حسم أي شيء.

وأثير خلال الساعات الماضية، حول طلب عمرو مرعي مبلغ مليون دولار في الموسم، وهو ما نفاه المصدر، حيث قال "هذا أمر عار من الصحة".

المصدر تابع: "الرقم المتداول حول عمرو مرعي عار من الصحة ومن الخيال، ولا يحصل عليه أي لاعب في مصر، فكيف يطلب هذا الأمر؟".

واختتم المصدر تصريحاته مشددًا على أن عمرو مرعي يتمنى أن تنتهي المفاوضات مع مسؤولي الزمالك خلال أسرع وقت.

ويفاوض نادي الزمالك حاليًا نظيره بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات عمرو مرعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.