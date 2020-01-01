رئيس ليون: مانشستر يونايتد وريال مدريد يطاردان موهبة الفريق

ما هو جديد سوق الانتقالات في ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشف جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، عن محاولات ريال مدريد ومانشستر يونايتد التعاقد مع موهبة الفريق، ريان شرقي، متحدثًا عن مستقبل حسام عوار.

شرقي، صاحب الـ16 عامًا، من أبرز المواهب الشابة الفرنسية في خط الهجوم وتم تصعيده للفريق الأول.

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وكان ليون قد تضرر من قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء الدوري وذلك بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال أولاس في تصريحات لقناة Telefoot الفرنسية: "شرقي لاعب رائع دون شك ويستطيع التواجد في الفرق الكبرى، وهذا السبب الذي جعلنا نضمه لنا في سن صغيرة".

وتابع: "أكثر الفرق التي اهتمت بالتعاقد مع شرقي هما مانشستر يونايتد وريال مدريد، ولكنّ هدفنا استمراره مع ليون والنجاح معنا".

رئيس ليون أشار إلى أنّ الفريق يدعم شرقي بصورة كبيرة ويرغب في جعله قائد الهجوم في السنوات المقبل، خاصة وأنّه خريج الأكاديمية ويقدر قيمة النادي.

وبالحديث عن حسام عوار، أردف: "حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي للتعاقد معه، أعلم أنّ هناك العديد من الأندية مهتمة بضمه ولكن لا يوجد أي شيء رسمي".

واختتم: "هدفنا استمرار اللاعب معنا ونعمل بكل الطرق لإقناعه بذلك، ولكن لو قرر الرحيل فالأمر يعود له وحده. كل النجوم الذين تواجدوا في النادي من قبل رحلوا لأنهم قرروا ذلك".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس ومانشستر سيتي أكثر المتنافسين على التعاقد مع عوار.