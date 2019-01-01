ما هو ديسبورتيفو أفيس؟ الفريق الجديد للاعب الزمالك السابق محمود كهربا

أعلن فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عن تعاقده مع النجم المصري محمود كهربا قادماً من صفوف الزمالك، فما هو هذا النادي الذي أعاد اللاعب للاحتراف مجدداً؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن فريق ديسبورتيفو أفيس رسمياً عن تعاقده مع المصري "محمود كهربا" لاعب الزمالك السابق وذلك في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقداً لمدة عامين على أن ينتهي في 2021، ليكون الدوري البرتغالي هو بوابة عودته إلى أوروبا مرة آخرى بعد أن حظى بتجربتين سابقتين في الدوري السويسري مع ناديي لوزيرن وجراسهوبرز.

جاء انضمام كهربا لفريق أفيس بعد أن أصر ننجم إنبي السابق أن عقده مع الفارس الأبيض انتهى، وفي المقابل يصر "مرتضى منصور" رئيس النادي أن اللاعب لازال على ذمة نادي الزمالك، ويعود سبب الاختلاف بين الطرفين إلى وجود خلاف حول صحة تسجيل العفد الحالي لدى اتحاد الكرة، وهو ما قد يتسبب في بعض الأزمات إن صحت إدعاءاته.

لكن ما هو ديسبورتيفو أفيس، الفريق الجديد لكهربا؟ وهل يستغل اللاعب الفرصة من أجل مسيرة احترافية أفضل في السنوات القليلة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

اقرأ أيضاً.. فيلانويفا يوجه نصيحة لكهربا بعد انتقاله للدوري البرتغالي

ما هو فريق ديسبورتيفو أفيس؟

ديسبورتيفو أفيس هو فريق برتغالي ينافس في الدرجة الأولى منذ موسم 2017-18، كان قد تم تأسيسه في عام 1930 وبرغم ذلك التاريخ الكبير ولكن مشاركته في الأضواء لا تتعدى ثلاثة مواسم حتى الآن، يملك ملعباً يسع لحوالي 8.560 متفرج كان قد تم افتتاحه في 8 ديسمبر من عام 1981، خضع لبعض التجديدات في الألفية الجديدة وخاصة مع عودة الفريق للدرجة الأولى مرة آخرى.

تمكن أفيس من تحقيق لقب كأس البرتغال في عام 2018 بعد أن تغلب في المباراة النهائية على سبورتينج لشبونة بهدفين لهدف، سجلهما المهاجم "ألكساندر جيديش"، وعلى الرغم من ذلك ولكن لم يتمكن الفريق من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الماضي بسبب عدم حصول النادي على رخصة اللعب في البطولات الأوروبية!!.

أنهى أفيس الموسم الماضي في الترتيب الرابع عشر وبفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، ليستمر تواجده في الدرجة الأولى الذي كان قد تأهل لها مع المدرب إيفو فييرا، وسيسعى الفريق لتجنب المأزق الذي تعرض له في العام السابق ومحاولة المنافسة على ألقاب الكؤوس مرة آخرى بعد أن حقق اللقب عام 2018 بقيادة المدرب خوسيه موتا.

من هو المدرب الحالي لفريق ديسبورتيفو أفيس؟

قام نادي ديسبورتيفو أفيس بتعيين "أوجستو إيناسيو" مدرباً جديداً للفريق في يناير من العام الحالي من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط وهو ما نجح فيه بالفعل المدير الفني السابق للزمالك، الذي يسعى لإضافته بصمته مع الفريق البرتغالي من خلال ضم اللاعبين الذين سيساعدوه في الموسم المقبل على تنفيذ أفكاره على أرض الواقع وأملاً في تقديم موسم أفضل.

أشارت بعض التقارير البرتغالية من صحيفة أوجو أن إيناسيو كان له الفضل في تحويل وجهة اللاعب من الدوري التركي وتحديداً فريق "دينيزلي سبور" بعد تدخل شخصي منه لإقناع كهربا بالانضمام لصفوف أفيس بعد أن صرح في وقت سابق عن مدى حاجته لضم لاعب يمكنه اللعب كجناح وكمهاجم وهو ما يتوفر في لاعب الزمالك السابق الذي سجل 13 هدفاً في الموسم الماضي من الدوري المصري.

يسعى إيناسيو لبناء فريق قوي من أجل مزاحمة فرق وسط الترتيب في الدوري البرتغالي وقام بصفقات عديدة أغلبها مجاني وأبرزها الإيراني مهرداد محمدي لاعب سباهان أصفهان، بيو القادم من صفوف فلومينيسي البرازيلي وكذلك إنزو زيدان لاعب ريال مدريد السابق الذي انتهى عقده مع فريق لوزان السويسري في سوق الانتقالات الحالي، بالإضافة إلى كيفن يامجا الوافد من كييفو فيرونا الإيطالي.

اقرأ أيضاً.. رسمياً - أفيش البرتغالي يعلن التعاقد مع كهربا

هل يستغل كهربا فرصة آفيس لإثبات نفسه في أوروبا؟

لازال يملك محمود كهربا الفرصة لإثبات نفسه في أوروبا بسبب القدرات الكبيرة التي يمتلكها لاعب الزمالك السابق، خاصةً وأن تجربة الاحتراف ليست جديدة عليه، حيث سبق له وأن لعب في الدوري السويسري مع فريقي لوزيرن وجراسهوبرز ولكنه لم يتمكن من الاستمرار في القارة العجوز لأطول فترة ممكنة بسبب مزاجيته في كثير من الأحيان والتي أثرت على مسيرته بشكل سلبي، عليه أن يكون أكثر جدية ويبدأ بتعلم اللغة البرتغالية مثلاً مثلما نصحه فيلانوفا زميله السابق في اتحاد جدة السعودي.

قدم كهربا مستوى مميز للغاية مع لوزيرن في بداية إعارته لهم ودخل النادي في مفاوضات مع إنبي لتمديدها لعام آخر ولكن بنهاية مارس من نفس العام تم إنهاء عقده بسبب اتهامات له بسوء السلوك تجاه "خوان كارلوس بيرنيجر" الذي وصفه آنذاك بأنه غير ناضج وأكد حينها أن الأخلاق أهم من الموهبة بالنسبة للاعب.

مع جراسهوبرز لم يقدم اللاعب الأداء المنتظر منه وظل حبيساً لدكة البدلاء في أغلب فترات الموسم ليقرر العودة إلى الدوري المصري مرة آخرى لأنه لا يرغب بأن يكون احتياطياً -على حد تعبيره- على الرغم من وجود اهتمام من عدة إسبانية وألمانية بخدماته ولكنه استسلم سريعاً وقرر العودة إلى إنبي، قبل أن ينضم إلى الزمالك في عام 2015.

من المتوقع أن يحصل كهربا على فرصته بشكل كبير تحت قيادة المدرب إيناسيو الذي يعرفه جيداً وتدخل بشكل شخصي لإتمام الصفقة، ولكن سيتوجب على اللاعب استغلال الفرصة وتقديم مستوى مميز والأهم من ذلك هو الثبات على هذا الأداء من أجل أن ينتقل إلى فريق أكبر في الفترة المقبلة، خاصةً مع اهتمام ناديي بنفيكا وبورتو بضم أفضل لاعبي الدوري بشكل مستمر.

على الرغم من عودته لأوروبا، ولكن بعض التقارير المصرية تشير إلى أن اللاعب لا يركز على الاحتراف وأنه كان يسعى للهروب من الزمالك بأي شكل من الأشكال بدليل رغبته في اللعب ولو ببطاقة دولية مؤقتة مع دينيزلي سبور التركي في حال انضمامه لهم، وأن كل تركيزه منصب على العودة مجدداً لمصر من خلال الانضمام للغريم الأهلي، فهل تصدق تلك التوقعات؟ أم يستغل كهربا الفرصة ويحظى بتجربة أفضل خارج البلاد؟