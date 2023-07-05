سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2023

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة الأندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

لكن لا صوت يعلو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023 على قصة كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث من المتوقع أن نشهد صيفًا طويلًا يمكن أن نتعرف فيه أخيرًا على مستقبل قائد منتخب فرنسا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023:



صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2023

آرسنال:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كاي هافيرتس تشيلسي 70 مليون يورو

الراحلون من آرسنال:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بابلو ماري مونزا 4.9 مليون يورو إينزلي ميتلاند نايلز لم يعلن بعد انتهاء عقد

تشيلسي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كريستوفر نكونكو لايبزيج 60 مليون يورو نيكولاس جاكسون فياريال 37 مليون يورو دييجو موريرا بنفيكا انتقال حر

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كاي هافيرتس آرسنال 70 مليون يورو ميسون ماونت مانشستر يونايتد 64.2 مليون يورو ماتيو كوفاتشيتش مانشستر سيتي 29.1 مليون يورو خاليدو كوليبالي الهلال السعودي 23 مليون يورو إدوارد ميندي الأهلي السعودي 18.5 مليون يورو روبن لوفتوس تشيك ميلان 16 مليون يورو نجولو كانتي الاتحاد السعودي انتقال حر تيموي باكايوكو لم يعلن بعد انتهاء عقد

ليفربول

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أليكسيس ماك أليستر برايتون 42 مليون يورو دومينيك سوبوسلاي لايبزيج 70 مليون يورو

الراحلون عن ليفربول:

اللاعب النادي قيمة الصفقة نابي كيتا فيردر بريمن انتقال حر جوردان هندرسون برايتون انتقال حر روبيرتو فيرمينو الأهلي السعودي انتقال حر أليكس أوكسليد تشامبرلين لم يعلن بعد انتهاء عقد كالفين رامزي بريستون إعارة فابيو كارفاليو لايبزيج إعارة ريس ويليامز أبردين إعارة أرتور ميلو يوفنتوس انتهاء إعارة

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ميسون ماونت تشيلسي 64.2 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة دافيد دي خيا لم يعلن بعد انتهاء عقد زيدان إقبال أوتريخت مليون يورو فيل جونز لم يعلن بعد انتهاء عقد أكسيل توانزيبي لم يعلن بعد انتهاء عقد جاك بوتلاند كريستال بالاس انتهاء إعارة فاوت فيخورست بيرنلي انتهاء إعارة مارسيل زابيتسر بايرن ميونخ انتهاء إعارة

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماتيو كوفاتشيتش تشيلسي 29.1 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إلكاي جوندوان برشلونة انتقال حر بنجامين ميندي لم يعلن بعد فسخ عقد

توتنهام

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جيمس ماديسون ليستر سيتي 46.3 مليون يورو بيدرو بورو سبورتينج لشبونة 40 مليون يورو ديان كولوشيفسكي يوفنتوس 30 مليون يورو جولييلمو فيكاريو إمبولي 20 مليون يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة هاري وينكس ليستر سيتي 11.6 مليون يورو لوكاس مورا لم يعلن بعد انتهاء عقد

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ساندرو تونالي ميلان 64 مليون يورو يانكوبا مينتيه أودنسه 8 ملايين يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كريس وود نوتنجهام فورست 17 مليون يورو سياران كلارك لم يعلن بعد انتهاء عقد جارانج كول لم يعلن بعد انتهاء عقد يانكوبا مينتيه فينورد إعارة



صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2023

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب قيمة الصفقة النادي جود بيلينجهام 103 ملايين يورو بوروسيا دورتموند فران جارسيا 5 ملايين يورو رايو فاييكانو خوسيلو 500 ألف يورو (إعارة ) إسبانيول

الراحلون عن ريال مدريد

اللاعب قيمة الصفقة النادي كريم بنزيما انتهاء عقد الاتحاد السعودي إيدين هازارد فسخ عقد لم يحدد بعد ماريانو دياز انتهاء عقد لم يحدد بعد ماركو أسينسيو انتهاء عقد لم يحدد بعد

برشلونة:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إلكاي جوندوان مانشستر سيتي انتقال حر إينييغو مارتينيز أتلتيك بيلياو انتقال حر

الراحلون عن برشلونة:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 20 مليون يورو ترينكاو سبورتينج لشبونة 7 ملايين يورو سيرجيو بوسكيتس إنتر ميامي انتقال حر جوردي ألبا لم يعلن بعد فسخ عقد صامويل أومتيتي لم يعلن بعد فسخ عقد

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنطوان جريزمان برشلونة 20 مليون يورو خافي جالان سيلتا فيجو 5 ملايين يورو

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جيفري كوندوجبيا مارسيليا 8 ملايين يورو مانو سانشيز سيلتا فيجو انتقال حر جافي سيرانو شتورم جراتس إعارة مات دوهيرتي لم يعلن بعد انتهاء عقد

فياريال:

صفقات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة رامون تيراتس جيرونا 2.5 مليون يورو سانتي كوميسانا رايو فاييكانو انتقال حر إلياس أخوماش برشلونة انتقال حر دينيس سواريز سيلتا فيجو انتقال حر بن دياز بلاكبيرن انتقال حر

الراحلون عن فياريال :

اللاعب النادي قيمة الصفقة نيكولاس جاكسون تشيلسي 37 مليون يورو بولاي ديا ساليرنيتانا 12 مليون يورو مانو مورلانيس مايوركا 4 ملايين يورو جيوفاني لو سيلسو توتنهام انتهاء إعارة رامون تيارتس جيرونا انتهاء إعارة

إشبيلية:

صفقات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويك بادي رين 12 مليون يورو أدريا بيدروسا إسبانيول انتقال حر

الراحلون عن إشبيلية :

اللاعب النادي قيمة الصفقة بابي جاي مارسيليا انتهاء إعارة بريان خيل توتنهام انتهاء إعارة أليكس تيليس مانشستر يونايتد انتهاء إعارة

صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2023

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة مويس كين إيفرتون 30 مليون يورو مانويل لوكاتيلي ساسوولو 30 مليون يورو تيموثي ويا ليل 11.3 مليون يورو أركاديوش ميليك مارسيليا 6.3 مليون يورو

الراحلون عن يوفنتوس:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنخيل دي ماريا لم يعلن بعد انتهاء عقد خوان كوادرادو لم يعلن بعد انتهاء عقد ديان كولوشيفسكي توتنهام 30 مليون يورو رادو دراجوشين جنوى 5.5 مليون يورو

إنتر:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماركوس تورام بوروسيا مونشنجلادباخ انتقال حر كريستيان أسلاني إمبولي 10 ملايين يورو فرانشيسكو أتشيربي لاتسيو 3.5 مليون يورو

الراحلون عن إنتر:

اللاعب النادي قيمة الصفقة روميلو لوكاكو تشيلسي انتهاء إعارة راؤول بيلانوفا كالياري انتهاء إعارة روبيرتو جاليارديني لم يعلن بعد انتهاء عقد سمير هاندانوفيتش لم يعلن بعد انتهاء عقد أليكس كورداز لم يعلن بعد انتهاء عقد دالبرت لم يعلن بعد انتهاء عقد ميلان شكرينيار لم يعلن بعد انتهاء عقد دانيلو دامبروزيو لم يعلن بعد انتهاء عقد ماتيا زانوتي سانت جالين إعارة إدين دجيكو فنربخشه انتقال حر لورينزو بيرولا ساليرنيتانا 5 ملايين يورو أندريا بينامونتي ساسوولو 20 مليون يورو مارسيلو بروزوفيتش النصر السعودي 18 مليون يورو

ميلان

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة روبن لوفتوس تشيك تشيلسي 16 مليون يورو ماركو سبورتيلو أتالانتا انتقال حر

الراحلون عن ميلان:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ساندرو تونالي نيوكاسل يونايتد 64 مليون يورو زلاتان إبراهيموفيتش -- اعتزال تشيبريان تاتاروشانو لم يعلن بعد انتهاء عقد براهيم دياز ريال مدريد انتهاء إعارة تيموي باكايوكو تشيلسي انتهاء إعارة سيرجينيو ديست برشلونة انتهاء إعارة أستير فرانكس فولفسبورج انتهاء إعارة

نابولي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جياكومو راسبادوري ساسوولو 26 مليون يورو جيوفاني سيميوني هيلاس فيرونا 12 مليون يورو

الراحلون عن نابولي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أندريا بيتانيا مونزا 10 ملايين يورو سيباستيانو لوبيرتو إمبولي 2.5 مليون يورو أنطونيو فيرجارا ريجينا إعارة تانجي ندومبيلي توتنهام انتهاء إعارة بييرلويجي جوليني أتالانتا انتهاء إعارة

روما

تعاقدات صيف 2023:

اللاعب النادي قيمة الصفقة حسام عوار ليون انتقال حر إيفان نديكا آينتراخت فرانكفورت انتقال حر

الراحلون عن روما:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جاستن كلويفرت بورنموث 11.2 مليون يورو بنجامين تاهيروفيتش أياكس 7.5 مليون يورو كريستيان فولباتو ساسوولو 7.5 مليون يورو كارليس بيريز سيلتا فيجو 5.2 مليون يورو جورجينيو فاينالدوم باريس سان جيرمان انتهاء إعارة مادي كامارا أولمبياكوس انتهاء إعارة دييجو يورنتي ليدز يونايتد انتهاء إعارة





صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2023

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كونارد لايمر لايبزيج انتقال حر رافاييل جيريرو بوروسيا دورتموند انتقال حر

الراحلون من بايرن ميونخ:

اللاعب النادي قيمة الصفقة دالي بليند لم يعلن بعد انتهاء عقد جواو كانسيلو مانشستر سيتي انتهاء إعارة

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

اللاعب النادي قيمة الصفقة فيليكس نميتشا فولفسبورج 30 مليون يورو رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ انتقال حر

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جود بيلينجهام ريال مدريد 103 ملايين يورو أنسجار كناوف آينتراخت فرانكفورت 5 ملايين يورو محمود داوود برايتون انتقال حر رافاييل جيريرو بايرن ميونخ انتقال حر أنتوني موديست لم يعلن بعد انتهاء عقد

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كريستوف بومجارتنر هوفنهايم 24 مليون يورو بنجامين سيسكو سالزبورج 24 مليون يورو نيوكلاس سيوالد سالزبورج 20 مليون يورو ليوبولد زينجرل بادربورن انتقال حر فابي كارفاليو ليفربول إعارة

الراحلون من لايبزيج:

اللاعب النادي قيمة الصفقة دومينيك سوبوسلاي ليفربول 70 مليون يورو كريستوفر نكونكو تشيلسي 60 مليون يورو جوسيب مارتينيز جنوى 3 ملايين يورو كونارد لايمر بايرن ميونخ انتقال حر عبده ديالو باريس سان جيرمان انتهاء إعارة

صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2023

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

لم يعلن باريس سان جيرمان بعد عن أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية 2023..

الراحلون من باريس سان جيرمان:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جونيور دينا إبيمبي آينتراخت فرانكفورت 6.5 مليون يورو ليونيل ميسي إنتر ميامي انتقال حر سيرخيو راموس لم يعلن بعد انتهاء عقد

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

اللاعب النادي قيمة الصفقة روسلان مالينوفسكي أتالانتا 10 ملايين يورو أمين حارث شالكه 5 ملايين يورو جيفري كوندوجبيا أتلتيكو مدريد 8 ملايين يورو

الراحلون من مارسيليا:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس سواريز ألميريا 8 ملايين يورو أركاديوش ميليك يوفنتوس 6.5 مليون يورو نيمانيا رادونيتش تورينو 1.7 مليون يورو كيفن ستروتمان جنوى انتقال حر أليكسيس سانشيز لم يعلن بعد انتهاء عقد سياد كولاسيناك لم يعلن بعد انتهاء عقد إريك بايي مانشستر يونايتد انتهاء إعارة نونو تافاريس آرسنال انتهاء إعارة

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

اللاعب النادي قيمة الصفقة روماريك إتوندي باريس سان جيرمان انتقال حر

الراحلون من موناكو: