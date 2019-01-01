من هو برونو فيرنانديس؟ نجم لشبونة المرشح للانضمام لمانشستر يونايتد

اقترب مانشستر يونايتد من التوقيع مع برونو فيرنانديس نجم سبورتينج لشبونة البرتغالي سعياً لتعويض بوجبا، فمن هو؟ وهل يستطيع ملء فراغ الفرنسي إذا رحل؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

استطاع برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي جذب انتباه العديد من الأندية هذا الصيف وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي أبدى اهتماماً قوياً بضم اللاعب، بعد أن قدم مستويات رائعة للغاية في الدوري الموسم الماضي حيث تمكن من تقديم مستوى اسثتثنائي ونجح في تسجيل 20 هدفاً وصناعة 13 آخرين في مباراة لعبها بالدوري.

انضم فيرنانديس لصفوف لشبونة في صيف 2017 قادماً من سامبدوريا الإيطالي في صفقة كلفت حوالي 8.5 مليون يورو، ليلمع نجمه بشكل أكبر في البرتغال وتتصارع أكبر الأندية الأوروبية على التعاقد معه، قبل أن يبدأ الشياطين الحمر تحركاته من أجل خطف اللاعب قبل أن يرحل إلى أي فريق آخر في سوق الانتقالات الحالي.

لكن من هو برونو فيرنانديز؟ لماذا يصر مانشستر يونايتد على ضمه؟ وهل يمكنه تعويض بوجبا في حال رحيله، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

من هو برونو فيرنانديس؟

برونو فيرنانديس هو لاعب وسط برتغالي ولد في 8 سبتمبر من عام 1994، بدأ مسيرته مع فريق بوافشيتا قبل أن ينضم لصفوف نوفارا الإيطالي الذي كان يلعب في السيريا بي آنذاك، وفي صيف 2013 استغل أودينيزي الملكية المشتركة له مع نوفارا وأعلن عن ضم اللاعب، ونجح في تسجيل أول أهدافه في السيريا آ أمام نابولي في 7 ديسمبر من نفس العام في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3.

انضم فيرنانديس لسامبدوريا على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء واستطاع تقديم أداء مميز للغاية مع السامب، وعقب العودة من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في 2017 قام سبورتينجل لشبونة بشراءه مقابل 8.5 مليون يورو ووضع شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، وتمكن اللاعب من تحقيق بداية مميزة للغاية مع فريقه الجديد حيث استطاع تسجيل 4 أهداف في أول 5 مباريات يلعبها معهم.

تمكن فيرنانديز من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في 6 يوليو من عام 2018 عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم موسم أول جيد للغاية نجح من خلاله في تسجيل 11 هدف وصناعة 10 آخرين في 33 مباراة لعبها، وكذلك تمكن من ترك بصمته في الدوري الأوروبي وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في 6 مباريات شارك بها في اليوروبا ليج.

الفرق التي لعب لها برونو فيرنانديس:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها نوفارا 2012 - 2013 23 4 أودينيزي 2013 - 2016 86 10 سامبدوريا 2016-2017 33 5 سبورتينج لشبونة 2017-2019 64 30

إلى أين وصلت مفاوضات مانشستر يونايتد مع برونو فيرنانديس؟

يأتي اهتمام الشياطين الحُمر بضم فيرنانديس سعياً لتنفيذ رغبة سولشار في ضم لاعب وسط جديد، وذلك تحسباً لاحتمالية رحيل بول بوجبا المطلوب بقوة من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، خاصةً مع وجود نية كبيرة لدى الفرنسي للرحيل هذا الصيف من أجل رغبته بخوض تجربة جديدة، حيث ألمح رايولا أكثر من مرة أن إدارة الفريق تعلم ما يريده موكله بالظبط.

جذب فيرنانديس انتباه العديد من الأندية الإنجليزية وأبرزها ليفربول ومانشستر سيتي ولكن الشياطين الحُمر هم االأكثر حدية لضمه في سوق الانتقالات الحالي، ويبدو أنهم الأقرب للحصول على توقيعه في صفقة قد تكلف حوالي 62 مليون يور على الرغم من وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

وصلت مفاوضات مانشستر يونايد مع برونو فيرنانديس إلى مراحل متقدمة للغاية طبقاً لأخر التقاير، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة قريباً وبحسب مصادر سبورت إيطاليا فإن اللاعب الدولي البرتغالي يستعد للسفر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيداً لتوقيع العقود والانضمام للعملاق الإنجليزي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا والذي بدأ العد التنازلي له.

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هل يستطيع برونو فيرنانديس تعويض بوجبا في حال رحيله؟

يأمل مانشستر يونايتد في حال رحيل بول بوجبا هذا الصيف بسبب اصرار ريال مدريد على ضمه، أن يجد ضالته في البرتغالي "برونو فيرنانديز" وأن يكرر أدائه في الدوري البرتغالي الموسم الماضي والذي كان خارقاً، حيث تمكن اللاعب من تسجيل 20 هدف وصناعة 13 آخرين على الرغم أنه لا يلعب كمهاجم أو كجناح بشكل دائم.

يملك فيرنانديس القدرة على اللعب في أكثر من مركز ببراعة كبيرة وهو ما تسبب في تطوره ونضوجه بهذا الشكل بمجرد عودته للدوري البرتغالي، حيث شارك في الموسم الماضي في ثلاثة مراكز مختلفة كمهاجم ثانٍ، إرتكاز في وسط الملعب وكذلك كوسط مهاجم "رقم 10"، من أجل استغلال جودة اللاعب المتوازنة في التسجيل وصناعة الأهداف.

لا يوجد شك في قدرة فيرنانديز على تعويض بوجبا في حال التعاقد معه الصيف الحالي، ولكن يجب منح كامل الحرية الهجومية للاعب دون تقييده في أي دور دفاعي بحت، على الرغم أنه يجيد تأدية تلك الواجبات في وسط الملعب ولكن قدرته المذهلة على خلق الفرص مغرية أكثر للاعتماد عليه في مركز متقدم