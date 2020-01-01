فلامنجو يقترب من ضم "هدف الهلال" في سوق الانتقالات الشتوي

حارس المرمى يتحدث بعد الفوز المهم على الأهلي

بات فلامنجو قريبًا من التعاقد مع ميشيل ديلجادو لاعب جوياس المطلوب من الهلال في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

بطل دوري أبطال آسيا ورابع كأس العالم للأندية ارتبط مؤخرًا بالجناح صاحب الـ23 عامًا لتعويض رحيل أي من محترفيه الأجانب خلال ميركاتو يناير ، وخاصة سيباستيان جيوفينكو الذي قيل أنه طلب المغادرة بناءً على طلب من زوجته.

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ويمتلك ديلجادو القدرة على شغل جميع المراكز خلف المهاجم ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 مما يجعله مثاليًا للهلال ومدربه رازفان لوشيسكو، وبديلًا ممتازًا عن الثلاثي جيوفينكو وعمر خربين وكارلوس إدواردو حال انتهت رحلة أحدهم مع الفريق العاصمي.

صحيفة جلوبو إسبورتي البرازيلية أوضحت أن فلامنجو تفوق على منافسيه وبينهم كورنثيانس وبات الأقرب لحسم صفقة اللاعب البرازيلي لصالحه، إذ لا يجد مشكلة في تلبية طلبات جوياس بزيادة 500 ألف يورو على عرضه السابق والمقدر بـ7.5 مليون يورو مقابل 80% من بطاقة ديلجادو.