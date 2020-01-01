مدرب الشباب بكشف سبب رفض انتقال الصليهم للنصر

الصليهم وقع للنصر بدءً من الموسم القادم

أكد لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب أنه سيواصل الاعتماد على لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم حتى نهاية الموسم، ذلك رغم رحيله للنصر بنهاية عقده الصيف القادم.

ونجح النصر في التفوق على كافة الأندية التي فاوضت الصليهم وأبرزها الاتحاد والأهلي وتوقيع عقد معه يمتد لثلاثة مواسم قادمة يبدأ بعد نهاية عقده مع الشباب في يونيو المقبل، وحاول النادي ضم اللاعب فورًا بشراء الستة أشهر المتبقية في عقده مع الليوث لكن محاولته تلك باءت بالفشل.

المزيد من الفرق

الإصابة تُبعد جوزيف دي سوزا عن بداية الأهلي في دوري أبطال آسيا

لويس جارسيا أوضح في تصريحاته عقب انتصار الشباب على الفتح يوم أمس في الدوري السعودي أنه رفض التخلي عن الصليهم في سوق الانتقالات الشتوي لحاجة الفريق لخدماته.

مضيفًا "الصليهم لاعب شبابي حتى الآن، لم أفكر بالتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية لحاجتنا الفنية له. لن يخرج من حساباتي مادام لاعبًا للشباب".

تابع "الصليهم يُفيدني ويخدم فريقه، ولذا رفضت عروض النصر لشراء الفترة المتبقية في عقده وأسعى لتوظيفه بالشكل الأفضل لصالح الشباب".

من جانب آخر، أشاد المدرب الإسباني بانضمام المدافع عبد الله الزوري للشباب، بقوله "انضمام الزوري يُعد إضافة فنية للشباب، فهو لاعب صاحب خبرة وسيكون عنصرًا مهمًا لنا".