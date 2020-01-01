الشباب يحدد شروطه للتخلي عن الصليهم للنصر في ميركاتو الشتاء

الصليهم وقع للنصر بدءً من الموسم القادم

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الشباب لا يُمانع التخلي عن لاعب وسطه عبد المجيد الصليهم الآن وقبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ذلك بعد توقيع اللاعب عقدًا للانتقال للنصر بدءً من الموسم القادم.

ونجح النصر في التفوق على كافة الأندية التي فاوضت الصليهم وأبرزها الاتحاد والأهلي وتوقيع عقد معه يمتد لثلاثة مواسم قادمة يبدأ بعد نهاية عقده مع الشباب في يونيو المقبل، ويُحاول النادي ضم اللاعب فورًا بشراء الستة أشهر المتبقية في عقده مع الليوث.

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الصحيفة أوضحت أن الإدارة الشبابية ترغب في الحصول على مليون ونصف ريال سعودي بجانب خدمات حارس مرمى النصر المعار للفريق "عبد الله العويشير" نهائيًا مقابل ترك الصليهم ينضم للنصر قبل غلق ميركاتو يناير.

وحدد الشباب تلك القيمة المالية بناءً على مستحقات اللاعب المتبقية في عقده، إذ تبلغ 1.5 مليون ريال هي قيمة راتبه لمدة شهرين سابقين والستة أشهر القادمة حتى نهاية العقد.

وأشارت الصحيفة لأن الصليهم فضل عرض النصر للانتقال له على عرض الشباب لتجديد عقده رغم تساويهما في المقابل المالي البالغ 4.5 مليون ريال سعودي، وذلك لرغبته في التغيير والتجديد كونه يرى فيه ظاهرة صحية لابد منها في سبيل بحثه عن مستقبل جيد في كرة القدم.