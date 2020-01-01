آداما تراوري يتفق مع فريقه الجديد في الدوري السعودي

نجم منتخب مالي سيصل السعودية خلال الأيام القليلة القادمة

أصبح آداما تراوري جناح ميتز ومنتخب مالي على أعتاب اللعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدما توصل لاتفاق مع إدارة نادي العدالة على ارتداء قميص الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وينشط العدالة بقوة في ميركاتو يناير، إذ كان قد أعلن رسميًا ضم المصري أحمد مصطفى والنيجيري جون أوجو في صفقتي انتقال حر، إذ فسخ الأول عقده بالتراضي مع أبها ولا يرتبط الثاني بأي نادٍ منذ الصيف الماضي.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن العدالة توصل لاتفاق مع نادي ميتز على ضم تراوري بنظام الإعارة مع أفضلية التمديد، ومن المتوقع حسم الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة وتوقيع اللاعب لعقود انضمامه للفريق السعودي.

ويُجيد تراوري صاحب الـ24 عامًا اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ولم يخض أي مباراة مع ميتز في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويُعد اللاعب أحد العناصر البارزة في منتخب مالي، إذ خاض معه 17 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، وقد لعب جميع مباريات مالي في كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر خلال يونيو ويوليو الماضيين وانتهت بفوز منتخب الجزائر باللقب.

يُشار لأن العدالة يتحرك بقوة ونشاط في سوق الانتقالات الشتوي أملًا في دعم صفوف الفريق لتحسين أدائه ونتائجه في الدوري السعودي، إذ يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات و9 خسائر.