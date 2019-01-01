الرائد يقدم عرضًا للاتحاد لضم عبد الرحمن الغامدي

هل يوافق الاتحاد على انضمام الغامدي إلى الرائد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عرضًا رسميًا من جانب نادي الرائد، لضم اللاعب عبد الرحمن الغامدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، لديها اتفاق مبدئي مع عبد الرحمن الغامدي ونادي الاتحاد على شراء اللاعب.

الرائد ينتظر عودة فريق الاتحاد من معسكره المقام في الإمارات، من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الفترة الحالية.

الغامدي يرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يوليو 2020، حيث يشارك مع فريق النمور بشكل غير منتظم.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.