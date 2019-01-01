رسميًا - الجونة يتعاقد مع محمد نجيب مدافع الأهلي

محمد نجيب ينتقل إلى الجونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الجونة، عن التعاقد بشكل رسمي مع محمد نجيب، مدافع فريق النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد محمد نجيب مع الأهلي، انتهى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد 8 سنوات داخل القلعة الحمراء.

جاء انضمام محمد نجيب لصفوف الجونة، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الخميس، لينضم لصفوف الفريق.

ولم يشارك محمد نجيب الموسم الماضي، سوى في مباراتين فقط، أمام الإنتاج الحربي ووادي دجلة، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وانضم محمد نجيب لصفوف الأهلي في صيف عام 2011، قادمًا من فريق اتحاد الشرطة، ليحقق العديد من الألقاب مع المارد الأحمر.

وحقق نجيب مع الأهلي لقب الدوري المصري 5 مرات، بالإضافة إلى لقبي دوري أبطال إفريقيا، والعديد من البطولات الأخرى.