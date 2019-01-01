من هو إسماعيل بن ناصر؟نجم ميلان الجزائري الذي رفضه آرسنال مرتين!

تعاقد ميلان رسميًا مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط إمبولي والذي قدم أدءاً رائعاً في أمم أفريقيا، فمن هو؟ ولماذا أصر الروسونيري على ضمه؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

تعاقد ميلان رسميًا مع الجزائري "إسماعيل بن ناصر" لاعب إمبولي والذي قدم مستويات كبيرة للغاية مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر، واستطاع قيادة الجيل الحالي للتأهل إلى نهائي البطولة بل والفوز بها، ونجح في تحقيق جائزتين فرديتين هما أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في كأس الأمم 2019.

استطاع بن ناصر تقديم أداء مميز للغاية مع فريق إمبولي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مما لفت أنظار الروسونيري للتعاقد معه في سوق انتقالات الصيف الحالي، وعلى الرغم أن هذا الموسم كان الأول له في الكالتشيو ولكن مستواه كان مقنعاً للعملاق الإيطالي من أجل تقديم عرض رسمي له.

لكن من هو إسماعيل بن ناصر؟ لماذا أصر ميلان على التعاقد معه في الميركاتو الحالي؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

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من هو إسماعيل بن ناصر؟

إسماعيل بن ناصر هو لاعب وسط جزائري لأب جزائري وأم مغربية، وُلد في مدينة آرل الفرنسية في 1 ديسمبر من عام 1996، انضم لصفوف آرسنال في 2015 قادماً من فريق "آرليه أفينون" بعد أن تمت مراقبته عن كثب من قبل الكشافة الفرنسي "جريماندي"، وافق اللاعب على عرض الجارز مفضلاً إياه على حساب السيتي بسبب التأثير الفرنسي على النادي بفضل فينجر -بحسب تصريحاته-.

لم يحصل بن ناصر على فرصته مع الفريق اللندني وشارك في مباريات قليلة للغاية مع الفريق الأول ليتم إعارته إلى فريق "تورز" في عام 2017، ومن ثم انتقل إلى إمبولي عقب نهاية الموسم، ولعب أساسياً مع الفريق الإيطالي منذ العام الأول له معهم في السيريا بي، واستطاع التأهل معهم إلى الدرجة الممتازة مرة آخرى بعد موسم واحد فقط، قبل أن يتألق بشدة ويقترب ميلان من ضمه رسمياً.

الفرق التي لعب لها إسماعيل بن ناصر:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها آرليه أفينون 2013 - 2014 6 0 آرسنال 2015 - 2016 0 0 تورز "إعارة" 2016 - 2017 16 1 إمبولي 2017 - 2019 76 2

إسماعيل بن ناصر.. اللاعب الذي رفضه آرسنال مرتين؟

كانت التوقعات بخصوص "إسماعيل بن ناصر" مع آرسنال عالية للغاية وهو ما ظهر في تصريحات جورج بيرد -أحد أبرز المهتمين بأخبار ناشئين آرسنال- للنسخة الإنجليزية لموقع جول حيث قال: لقد انضم كوسط مهاجم ولكنه أصبح يلعب كوسط دفاعي في الشهور الأخيرة، هو لاعب موهوب للغاية وتولى شارة قيادة فريق تحت 23 عاماً في أكثر من مناسبة.

شارك بن ناصر في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول كانت ضد شيفيلد وينزداي في كأس الرابطة وانتهت بخسارة الجانرز، وعقب نهاية موسم 2016-17 تم بيع اللاعب الجزائري إلى إمبولي الإيطالي الذي كان يلعب في السيريا بي مقابل 900 ألف جنيه إسترليني، ليخسر آرسنال فرصة امتلاك أحد أفضل المواهب للاعبي الوسط في الدوري الإيطالي.

على الرغم من تألق إسماعيل بن ناصر مع إمبولي وتقديم ميلان لعرض رسمي لضمه والاقتراب من الحصول على خدماته -بمجرد اجتيازه للفحص الطبي-، ولكن بحسب تقارير صحيفة "جارديان" فأن آرسنال فوت فرصة آخرى لضم اللاعب بعد أن أعلن عن رفضه تفعيل خيار إعادة الشراء مقابل 16 مليون يورو فقط.

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هل يصبح "إسماعيل بن ناصر" فخر العرب الجديد؟

ارتبط وصف أي لاعب عربي يلعب في أي فريق أوروبي كبير مؤخراً بلقب "فخر العرب"، على غرار المصري محمد صلاح مع ليفربول والذي استطاع أخيراً قيادة الفريق للفوز بالبطولات وتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك نفس الحال بالنسبة للجزائري "رياض محرز" الذي على الرغم أنه لم يشارك كثيراً مع السيتي ولكنه كان أفضل لاعب في مباراة حسم اللقب في أخر جولات الموسم الماضي.

يملك "إسماعيل بن ناصر" 21 عاماً فقط ولازال المستقبل أمامه طويل للغاية، ولديه دافع قوي جداً لتقديم أداء مميز مع الروسونيري وهو رفض آرسنال لتفعيل خيار إعادة الشراء مرة آخرى، فهل يكون هو القطعة الناقصة في خط وسط ميلان؟ ويقود العملاق الإيطالي لاستعادة أمجاده مرة آخرى بالمنافسة على كل البطولات المحلية والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الوضع الاقتصادي السئ للنادي؟

هل اهتم ميلان بضم "إسماعيل بن ناصر" بسبب أمم أفريقيا؟

أبدى ميلان اهتمامه بضم "إسماعيل بن ناصر" الذي كان اسمه مجهولاً لدى الكثير من المتابعين بمجرد مشاركة الجزائر في بطولة أمم أفريقيا التي أُقيمت في مصر، مما اختلط الأمر على الكثير من المتابعين بأن الروسونيري أظهروا إعجابهم باللاعب بسبب مستواه الرائع في الكان والذي جعله واحداً من أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن.

قدم بن ناصر أداءً مميزاً للغاية مع إمبولي في الموسم الماضي، بعد أن أبدع كصانع ألعاب متأخر وهو ما يجعله مناسباً للغاية كهولدينج في خطط المدرب الجديد "جيامباولو" بسبب قدراته الدفاعية والهجومية المميزة بدرجة متوازنة للغاية، وهو ما يجعله شبيهاً للغاية بالأوروجوياني توريرا الذي أبدع تحت قيادة جيامباولو مع سامبدوريا قبل انتقاله إلى آرسنال، ومما جعله إحدى أهداف الفريق في سوق الانتقالات الحالي، قبل أن يقرر ميلان التحرك لضم الجزائري.

يملك بن ناصر بعض الإحصائيات المميزة في موسم 2018-19، حيث قام بصناعة 5 أهداف على الرغم من مشاركته كوسط دفاعي، يملك معدل تمريرة مفتتاحية لكل مباراة، يقطع الكرة حوالي 3 مرات كل 90 دقيقة، يملك معدل 58 تمريرة صحيحة في اللقاء، ومراوغتين صحيحتين في كل 90 دقيقة، وذلك في 37 مباراة لعبها مع الفريق في الموسم المنقضي.

يمكن القول بأن ميلان قرر التحرك سريعاً لضم بناصر قبل أن يكرر اللاعب تألقه في بطولة أمم أفريقيا التي يراقبها العديد من الكشافين من أجل اقتناص بعض المواهب الجديدة، لذا أنهى إتفاقه معه في انتظار خضوعه للفحص الطبي الأسبوع المقبل عقب نهاية البطولة يوم الجمعة المقبل حيث سيجمع النهائي بين منتخبي الجزائر والسنغال في لقاء مكرر من دور المجموعات.

هل تخدم إمكانيات إسماعيل بن ناصر أسلوب لعب ميلان؟

يمتلك إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الجديد إمكانات عديدة يستطيع إي مدير فني الإعتماد عليه بأكثر من شكل، فاللاعب الجزائري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة يملك إمكانيات رائعة في الاستلام والتسليم فهو بالفعل لاعب جيد عندما يتمحور الموضوع حول التمرير، بالإضافة إلى المراوغة ومقدرته على الاستحواذ على الكرة دون فقدها، خاصة في أسلوب لعب المنتخب الجزائري الذي كان يعتمد تكتيكياً على الاستحواذ داخل الملعب، وفوق كل ذلك يقوم بالمساندة الدفاعية بشكل جيد، لذلك فقد ظهر أداءه رائعاً مع محاربو الصحراء بإعتماد جمال بلماضي لطريقة لعب (4-1-4-1).

ومن المميزات الرائعة في اللاعب هي وجود لاعب خط وسط مهاجم يستطيع الإرتداد بقوة للمساندة الدفاعية، فاللاعب بناصر يُصنف على أنه اللاعب رقم 8 أو كما يُقال لاعب الوسط الريشة الذي يهاجم في أنصاف المسافات، ناهيك عن صناعة اللعب في العمق والتبادل مع لاعبي الجناح.

بالعودة إلى أسلوب لعب ميلان فنرى أنهم أعتمدوا في الموسم الماضي على طرق لعب كثيرة أكثرها (4-3-3)، وفي الآونة الآخيرة تم الإعتماد على أسلوب (4-3-1-2)، وفي كلاً الحالتين سيكون اللاعب الجزائري من الدواعم الهامة في الفريق حتى وأن لم يكن لاعباً أساسياً.