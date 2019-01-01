تقارير: كاريلو يوقع عقود انضمامه للهلال بمعسكر النمسا

كاريلو مستمر مع الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يوقع البيروفي أندريه كاريلو، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، على عقود انضمامه لصفوف نادي الهلال، مساء اليوم الأثنين.

الهلال تلقى موافقة من جانب نادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم كاريلو لصفوف الزعيم بشكل نهائي، خلال الساعات الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلو سيوقع على عقود انضمامه للهلال مساء اليوم، في معسكر الفريق الأزرق المقام بالنمسا.

مصادر "الرياضية": إدارة #الهلال ستوقع العقد الرسمي مع البيروفي كاريلو مساء اليوم في النمسا.. pic.twitter.com/AJwLN025nP — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 22, 2019

جاء ذلك لينجح الهلال في الاحتفاظ بخدمات كاريلو، بعد منافسة مع العديد من الأندية، التي كانت ترغب في ضمه، أبرزها النصر.

كاريلو قدم أداء رائع الموسم الماضي مع الهلال، حيث كان معارًا من صفوف بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحد، ليسعى الهلال نحو ضمه نهائيًا.

وجاء ضم كاريلو، بعد توجه فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، نحو البرتغال، ليعقد جلسة مع مسؤولي بنفيكا، لحسم صفقة كاريلو.