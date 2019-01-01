سوسيداد يرد على شكوى برشلونة من تقنية الفيديو

ريال سوسيداد يرد على الشكوى التي يريد برشلونة تقديمها بسبب تقنية الفيديو في مواجهة الفريقين.

رد نادي ريال سوسيداد على الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول رغبة نادي برشلونة بتقديم شكوى في حكم تقنية الفيديو خلال مباراتهما سويًا.

جاء هذا من خلال عدة تغريدات نشرها نادي ريال سوسيداد أظهر من خلالها أن الكرة مسار الجدل التي أغضبت برشلونة لم تشتمل على أي مخالفة.

وكانت إدارة برشلونة قد أرادت تقديم شكوى بسبب عدم عودة حكم تقنية الفيديو لكرة بيكيه الأخيرة في المباراة عندما تم جذبه من قبل مدافع سوسيداد وسقط أرضًا داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

وأظهرت الصور التي نشرها ريال سوسيداد أن الجذب كان متبادلًا بين الطرفين مما يعني أن الكرة مشتركة ولا تستحق إيقاف اللعب من أجلها، كما نشر الحساب حالات قديمة لمواجهات بين الفريقين.

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وكانت مواجهة يوم السبت الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعدما تقدم سوسيداد بهدف وقلب برشلونة النتيجة وتعادل أصحاب الأرض.

ويدخل برشلونة مباراة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني وهي المواجهة المؤجلة منذ أكتوبر الماضي وهو رصيده ٣٥ نقطة في الصدارة بنفس رصيد الملكي صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو الآخر كان قد تعادل خارج أرضه ضمن نفس لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني أمام فالنسيا بهدف لمثله مساء الأحد.