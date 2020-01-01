نبيل معلول يصل دمشق تمهيدًا لتوقيع عقد تدريبه المنتخب السوري

المدرب التونسي سيبدأ مهمته الجديدة قريبًا

وصل التونسي نبيل معلول العاصمة السورية دمشق تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه لمنتخب سوريا، وقد رافقه بقية الجهاز المعاون وخاصة المدرب المساعد نادر داوود.

وأعلن الاتحاد السوري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وصول المدرب التونسي فجر اليوم الأحد، وقد كان في استقباله حاتم الغائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم.

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وأوضح الاتحاد السوري أن معلول سيُوقع عقود تدريبه للمنتخب السوري خلال الأيام القليلة القادمة، وقد نشر حسابه على فيسبوك عدة صور ومقطع فيديو من وصول المدرب إلى دمشق.

وكان فجر إبراهيم المدير الفني السابق للمنتخب السوري قد رحل عن منصبه بعد خلاقات مع اتحاد كرة القدم حول مدة عقده، إذ طلب أن يمتد العقد لعام فيما أصر مسؤولو الاتحاد على أن يكون لمدة 6 أشهر فقط.

المنتخب السوري يحتل حاليًا صدارة مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 15 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن الصين والفلبين، علمًا أن المنتخب الصيني لعب مباراة أقل.

وسبق لنبيل معلول صاحب الـ57 عامًا أن تولى تدريب منتخب تونس مرتين، ونجح في إحداهما بقيادته إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما قاد المنتخب الكويتي خلال نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وتُعد نجاحات معلول أبرز على مستوى الأندية، وأهمها فوزه مع الترجي بالثلاثية التاريخية عام 2011، إذ تُوج بالدوري التونسي وكأس تونس ودوري أبطال أفريقيا، وقد خاض مع فريق باب سويقة غمار بطولة كأس العالم للأندية لنفس العام.