سوبيتش: العين قادر على التتويج بالدوري رغم الظروف

مدرب العين الإماراتي يتحدث عن الفوز بالكلاسيكو الإماراتي على الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، المدير الفني لفريق نادي العين الإماراتي، على أن فريقه قادر على حصد لقب بطولة دوري الخيج العربي الإماراتي هذا الموسم.

العين يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة، خلف الشارقة المتصدر بـ34 نقطة.

سوبيتش قال خلال تصريحات عقب مباراة الوحدة نقلها الموقع الرسمي للعين: "لم يظهر الفريق خلال الشوط الأول من المواجهة بالصورة المطلوبة، وارتكبنا عدة أخطاء فردية ليست في التمرير أو الاحتفاظ بالكرة فحسب بل في التركيز واتخاذ القرار في التوقيت المناسب".

المدرب الكرواتي تابع: "لاعبو العين يعملون على تقديم أفضل ما لديهم في الوقت الحالي، والمطلوب من الجميع هو الالتفاف حول الفريق ودعم طموحات اللاعبين لتجاوز كل الظروف وكسب التحديات المقررة على (الزعيم) بمسابقتي الدوري والآسيوية حتى نهاية الموسم الحالي لتحقيق الأهداف المرجوة".

وواصل: "الواقع يؤكد أن الأسماء التي خاضت مواجهة اليوم لم تتدرب مع بعضها البعض منذ أكثر من 45 يوماً، بسبب الانضمام إلى المنتخب الوطني، فضلاً عن الإصابات".

واختتم مدرب العين تصريحاته قائلًا: "شخصياً لست من نوعية المدربين الذين يبحثون عن أي أعذار وأؤكد لكم بأن (الزعيم) قادر على حصد لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي، قياساً بالشخصية القوية والرغبة الكبيرة التي أراها في أعين الجميع من لاعبين وإدارة وكل منتسب إلى هذا النادي الكبير".

العين حقق الفوز على الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، والتي كانت مؤجلة من الإسبوع الثالث عشر ضمن منافسات الدوري الإماراتي.