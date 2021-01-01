سواريز ينضم إلى رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في نادي الـ 500 هدف

سواريز يواصل كتابة التاريخ

حقق المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز إنجازًا مميزًا اليوم الأحد فيما يخص عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته، حيث سجل نجم أتلتيكو مدريد الهدف رقم 500 في مسيرته.

وقاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار صعب أمام الفريق الضيف ديبورتيفو ألافيس بهدف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإسباني متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة.

وأحرز سواريز الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 54 من زمن مباراة أتلتيكو مدريد مع ألافيس، حيث حول كرة عرضية من الجهة اليمنى بضربة رأس ليمنح متصدر الدوري الإسباني التقدم.

وكان الهدف هو الهدف التاسع عشر لسواريز في الدوري هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني، ليتفوق على جميع لاعبي الليجا عدا ليونيل ميسي، الوحيد الذي سجل أكثر منه في الليجا هذا الموسم، برصيد 21 هدفًا.

وبهدفه رقم 500 الذي سجله في أمسية الأحد، أصبح سواريز أول لاعب من أوروجواي يصل إلى هذا الرقم التاريخي، ليكتب تاريخًا جديدًا ضمن أرقامه الكثيرة في مسيرة ذهبية مع كافة الأندية التي لعب لها.

وجاء الجزء الأكبر من أهداف سواريز مع برشلونة، حيث سجل 198 هدفًا بقميص الفريق الكتالوني، كما حصل على أربعة ألقاب في الدوري وتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في مسيرته.

والمثير للدهشة أن سواريز سجل أهدافًا لأياكس أكثر مما سجله خلال فترته الشهيرة في ليفربول، والتي مثلت الانفجار العظيم له والتربع على عرش مهاجمي العالم في فترة ما.

وأحرز النجم الأوروجوياني 111 هدفا خلال فترة وجوده في هولندا، بينما هز الشباك في الشباك 82 مرة فقط خلال إقامته في أنفيلد، قبل الانتقال إلى برشلونة صيف العام 2014.

أما دوليًا، سجل سواريز 63 هدفًا لمنتخب أوروجواي، بينما سجل أيضًا 15 هدفًا مع جرونينجن و 12 هدفًا لناسيونال، في بداية مسيرته قبل المرحلة التي تابعه فيها الجميع.

سواريز هو خامس لاعب مستمر في الملاعب حتى الآن يصل إلى الهدف رقم 500 هدف، حيث انضم إلى زميله السابق ميسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة المتصدرين على الإطلاق برصيد 759 هدفًا.

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يتصدر كريستيانو رونالدو حاليًا جميع الهدافين بين من لا يزالون في الملاعب حتى الآن برصيد 788 هدفًا، بينما وصل زلاتان إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي أيضًا إلى الهدف رقم 500 هدف برصيد 570 و 541 هدفًا لكل منهما على التوالي.