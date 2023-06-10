سواريز يفجرها: سألعب مع ميسي.. وهذه خطة عودة "MSN"

الحلم يتحول إلى حقيقة؟

غازل لويس سواريز أحلام العديد من مشجعي كرة القدم حول العالم، إذ قدم تلميحات حول مستقبله، واحتمالية مزاملته لصديقه وزميله السابق ليونيل ميسي مرة أخرى.

بل إن سواريز تطرق إلى إمكانية تكرار الثلاثي الأسطوري "MSN" المكون من نيمار وميسي إلى جانبه، وهو أمر سيكون مثيرًا بكل تأكيد.

سواريز قال في تصريحات لمنصة "All About Argentina " عبر تويتر: "دائمًا ما أردنا أنا وميسي ونيمار أن ننهي مسيرتنا سويًا، أن نلعب في نهاية مشوارنا بنفس الفريق ونمارس كرة القدم كما يحلو لنا ثم نعتزل سويًا".

وأشار سواريز إلى أنه "لا يعرف الكثير عن خطط نيمار" لكنه "متأكد من مزاملة ميسي بعد فترة في فريق واحد، سنكون معًا".

لكن هذا على الأرجح لن يكون قبل عام 2024، إذ قال سواريز في تصريحات سابقة له إنه سعيد للغاية في جريميو البرازيلي، ولديه عقد سيكمله حتى نهاية مسيرته.