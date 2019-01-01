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سواريز يعود من الإصابة ويسجل من ركلة حرة أمام بنما

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(C)Getty Images
أول مشاركة لسواريز بعد الخسارة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عاد لويس سواريز، لاعب منتخب أوروجواي، للمشاركة بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سواريز لعب في الشوط الثاني من مباراة بنما الودية استعدادًا للمشاركة في كوبا أمريكا بالبرازيل.

وسجل مهاجم برشلونة الهدف الثاني للسيليستي من ركلة حرة، بينما جاء الهدف الأول من توقيع مهاجم سيلتا فيجو ماكسيمليانو جوميز وأحرز لاعب ريال مدريد، فريدريكو فالفيردي الثالث.

صاحب الـ 32 عامًا غاب عن المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا والذي خسره برشلونة بهدفين لهدف.

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وأصدر لويزيتو بيانًا رسميًا يكشف السبب وراء خضوعه للعملية الجراحية وينفي تعمده الغياب عن مباراة نهائي الكأس.

جدير بالذكر أنّ أوروجواي تتواجد في المجموعة الثالثة مع اليابان وإكوادور وتشيلي.

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