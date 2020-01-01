سواريز يسخر من أنباء انتقاله ليوفنتوس

هل يستمر المهاجم المخضرم في برشلونة؟

رد لويس سواريز مهاجم برشلونة، بطريقة ساخرة، على أنباء رحيله عن صفوف الفريق والانتقال ليوفنتوس هذا الصيف.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت عدم حاجة المدرب رونالد كومان لخدمات المهاجم الأوروجوياني، ورغبته في رحيله في أقرب فرصة ممكنة.

الأمور تسير بشكل واضح نحو اتفاق برشلونة مع يوفنتوس على ضم اللاعب، في صفقة تصل مدتها إلى 3 سنوات.

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ومع ذلك سخر سواريز من هذه الأنباء، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال المهاجم المخضرم تعليقاً على صورته التي يظهر فيها ضاحكاً:"عندما تخرج الأنباء الكاذبة".

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يذكر أن برشلونة على الجانب الآخر، اقترب كثيراً من ضم الهولندي ممفيس ديباي من ليون، في تدعيم لخط هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد.