سواريز يسجل في جميع فرق الليجا التي واجهها

رقم جديد لسواريز مع برشلونة بعد تسجيله في مرمى بلد الوليد

حقق لويس سواريز رقمًا جديدًا خلال مسيرته في الدوري الإسباني بقميص برشلونة بعدما سجل هدفًا من أهداف فريقه الخمسة في شباك بلد الوليد مساء اليوم.

ونجح برشلونة في احتلال صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، عقب الفوز على بلد الوليد 5/1 في الجولة الحادية عشر من عمر البطولة.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة، نجح لويس سواريز في إضافة الهدف الخامس لصالح برشلونة والهدف الأول له في المباراة.

وبهذا الهدف، ينضم نادي بلد الوليد إلى قائمة ضحايا لويس سواريز على مستوى الخصوم الذين واجههم في الليجا خلال المواسم التي خاضها مع برشلونة.

ولعب سواريز ضد 27 خصمًا في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل أهداف في مرماهم جميعًا، في رقم مميز للاعب حقق الكثير مع برشلونة.

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يذكر أن برشلونة قد استعاد صدارة الدوري الإسباني بهذا الفوز الذي حققه اليوم، حيث بات يمتلك 22 نقطة متفوقًا على صاحب المركز الثاني غرناطة.