سواريز يرفض مزاملة رونالدو.. البقاء في برشلونة أو الرحيل لأتلتيكو مدريد

خطوة غير متوقعة..

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، يُفضِّل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد عن الارتحال إلى يوفنتوس، مع وجود احتمالية لاستمراره بالبرسا في الموسم المقبل.

وكانت التأكيدات القادمة من البلوجرانا قد قالت أن رونالد كومان، المدرب الجديد للنادي الكتالوني قد أبلغ سواريز بأنه خارج مخططاته للموسم المقبل.

لكن بحسب تقارير من القناة الثالثة الكتالونية، فإن فرص سواريز في البقاء بكامب نو تتزايد في الوقت الذي لا يمانع فيه كومان ذلك في مفاجأة غير متوقعة.

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أما "Deportes Cuatro" فادّعت أن سواريز إن اضطر للاختيار بين أتلتيكو ويوفنتوس فإنه يُفضِّل الاستمرار في إسبانيا والانضمام إلى كتيبة دييجو سيميوني.

الأزمة الوحيدة التي تقف حائلًا أمام إمكانية انضمام الأوروجوياني إلى واندا ميتروبولياتنو هي الراتب المرتفع لسواريز، فسيتعين عليه تخفيضه كثيرًا ليتناسب مع إمكانات الأتليتي الحالية.

ومن المعروف أن إدارة يوفنتوس توصلت إلى اتفاق مع سواريز على الانضمام إلى البيانكونيري نظير تقاضيه 10 ملايين يورو سنويًا، لكن الأمور حاليًا تتوقف كلها على تحصله على الجنسية الإيطالية.

قد يتراجع سواريز عن الانتقال إلى البيانكونيري عمومًا، ويظل خيار الاستمرار في برشلونة مطروحًا بقوة إلى جانب الاهتمام الكبير من أتلتيكو مدريد به.

الجدير بالذكر أن استمرار ليونيل ميسي في برشلونة قد يجعل الإدارة الكتالونية تفضل الإبقاء على صديقه المقرب سواريز لخطب وده، ما يُعزز حقًا من أنباء استمرار صاحب الـ34 عامًا.