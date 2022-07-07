سواريز يرفض الرحيل إلى الأرجنتين لهذا السبب!

النجم الأوروجوياني يوضح قراره من الذهاب إلى ريفر بليت

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ابتعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الانتقال إلى فريق ريفر بليت الأرجنتيني في سوق الانتقالات الحالي.

وكان مدرب الفريق، مارسيلو جاياردو، يطمح بشدة لضم نجم برشلونة السابق، خاصةً مع تواجد لويس كصفقة مجانية الآن بالسوق.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الصفقة قد فشلت بعد الإقصاء الذي تعرض لها الفريق الأرجنتيني في البطولة القارية.

ماذا حدث؟

أقصي فريق ريفر بليت من بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بعد الخسارة في لقاء الذهاب على يد نادي "فيليس سارسفيلد" الأرجنتيني، والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وبالتالي تبخر حلم سواريز الذي كان قد صرح عنه بمساعدة ريفر بليت بالتتويج بالبطولة الأغلى في القارة الأمريكية الجنوبية.

وبالتالي أوضح التقرير أن صفقة انتقاله إلى الأرجنتين لن تتم، على الرغم من مطالبة المدرب مارسيلو جاياردو بشدة لقدوم لويس.

حيث فقد ريفر بليت مهاجمه الشاب جوليان ألفاريز الذي عاد إلى ناديه الأصلي مانشستر سيتي، وكان يطمح الفريق الأرجنتيني بتعويضه بنجم الكرة العالمية سواريز.

ماذا عن خيارات سواريز؟

في الوقت الحالي يبحث سواريز عن الانتقال إلى فريق يمكن من خلاله المشاركة بشكل مستمر لكي يحافظ على لياقته قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 بشهر نوفمبر القادم.

أحد الحلول المتاحة أمام النجم الأوروجوياني هي الانتقال إلى الدوري الأمريكي، ويظل خيار اللعب في أوروبا مطروحًا، لكن في تلك الحالة سيرضى لويس براتب قليل وفريق متوسط يشارك معه.

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