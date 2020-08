طالب لويس سواريز، لاعب برشلونة، الجماهير بألا تُنسط إلى أي شخص آخر يتحدث بلسانه عن مستقبله في النادي الكتالوني.

وكانت الصحافة قد أشارت إلى أن رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، أبلغ بالفعل سواريز بأنه خارج مخططاته للموسم المقبل وأن عليه المغادرة في الميركاتو الحالي.

شقيق سواريز نشر تغريدة من قبل يقول فيها أن القادم أكثر إثارة في إشارة لرحيل ميسي وقرب رحيل أخيه، ثم تحدث وكيل الأوروجوياني وأكد أن مغادرة ميسي ستعني مغادرته أيضًا.

بدوّره، نشر سواريز صورة عبر إنستجرام كتب فيها "هناك أشخاص يتحدثون باسمي أو يقولون أشياءً عني ونحن لا تربطنا علاقة منذ سنوات".

Luis Suárez on Instagram "There are people speaking in my name or saying things about me when I haven't had a relationship with them for years. When I have to speak, I speak for myself!" pic.twitter.com/8ERZ42xzCl