سواريز: نشعر بالقلق وعلينا انتقاد أنفسنا لكن الوقت مبكر على خسارة الليجا

لويس سواريز نجم برشلونة يؤكد أن فريقه عليه انتقاد نفسه لتحسين النتائج في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن انزعاجه الكبير من سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يمكنه التحسن في الفترة المقبلة لو نظر للمباريات القادمة نظرة آخرى.

وقال سواريز: "بكل تأكيد نشعر بالقلق والألم علينا أن ننظر للعديد من الأشياء وأن ننتقد أنفسنا لنتحسن ومن الواضح أنك عندما تبدأ بهدف في الدقيقة الأولى بمرماك تكون الأمور صعبة".

وأضاف: "استحوذنا كثيرًا لكننا لم نخلق الفرص على المرمى وعلينا ألا نخلط الأمور مع الموسم الماضي ربما المباريات الأولى التي خرجنا فيها خارج ملعبنا تقلقنا نتائجها وعلينا تحليل تلك الوضعية".

وأكمل: "نحن برشلونة علينا أن نخرج خارج ملعبنا من أجل الانتصارات ولا يجب أن نتحدث عن خسارة الليجا الآن لكن تلك المباريات تؤثر في مسيرة الدوري علينا أن نفوز على تلك الخصوم من أجل المنافسة على لقب الليجا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعرض للهزيمة الثانية له هذا الموسم بعد الخسارة من غرناطة بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا.