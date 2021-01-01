سواريز : ميسي تعجب من قرار رحيلي وقد نلعب معًا في هذه الحالة

تحدث كذلك عن علاقته بأنطوان جريزمان

أكد لويس سواريز مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعجب من قرار رحيله عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

سواريز أنهى رحلته الطويلة مع برشلونة الصيف الماضي، بعدما قرر النادي الكتالوني التخلي عن خدماته بسبب هبوط مستواه.

تألق المهاجم المخضرم واحتلاله المركز الأول بصدارة الهدافين بالدوري الإسباني، تسبب في حالة هجوم عنيفة على إدارة برشلونة والمدرب رونالد كومان.

وقال سواريز عن قصة رحيله:"أنا فخور جدًا بوقتي في النادي، ربما نسى بعض الناس ما فعلته هناك، وكل ما أثير حول اتخاذي القرارات بالنادي مع ميسي ليس صحيحًا".

وواصل الأوروجوياني حديثه لشبكة "Onda Cero":"عندما أعلن برشلونة رسميًا أنهم لا يريدوني بالفريق، بدأت المحادثات مع أتلتيكو مدريد واتصل بي كومان وأخبرني بقراره، وطلب مني عدم الذهاب للتدريب ولم يقدم لي النادي أي تفسير حيث برروا ذلك برغبة المدرب، ليس ميسي فقط من تعجب من هذا القرار بل العديد من مشجعي برشلونة لم يفهموا القرار".

استقالة بارتوميو:"أراها طبيعية، هناك العديد من الأسباب لهذه الخطوة لأنه لم يتم القيام بالأشياء بطريقة صحيحة في برشلونة".

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وأما عن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي:"بعد تأهل برشلونة لنصف نهائي الكأس، تحدثت مع ميسي وكنت سعيدًا جدًا بمستواه، إنه الأفضل في العالم".

وأضاف صاحب الـ34 سنة:"ميسي سيتقاعد أينما يريد، يمكنه أن يقرر إما في برشلونة أو الأرجنتين، هل سنلعب معًا مرة أخرى؟ ربما في مباراة ودية".

واستكمل:"أفتقده كثيرًا وتربطني علاقة صداقة قوية به، وأرى نفسي أتجادل معه حول المنافسة بين أتلتيكو وبرشلونة، في الملعب نحن منافسون رغم صداقتنا".

وأما عن اتهامه بالغش في اختبار اللغة الإيطالية لتسهيل حصوله على جواز السفر للانتقال إلى يوفنتوس:"كان لدي العديد من العروض وليس يوفنتوس فقط، كنت أرغب في جواز السفر لمدة عام كامل".

علاقته بأنطوان جريزمان:"علاقتي أنا وميسي بجريزمان لم تكن سيئة، أنا أفضل بكثير في الخارج مما أنا عليه في الملعب".

يذكر أن سواريز نجح في تسجيل 14 هدفًا مع أتلتيكو، في 19 مباراة خاضها مع الفريق بكل البطولات هذا الموسم.