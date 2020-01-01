سواريز: مستوانا سيئ؟ اسألوا المدرب، وعلى ريال مدريد فقدان النقاط

لويس سواريز نجم فريق برشلونة غاضب من نتيجة مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، ويأمل بخسارة ريال مدريد للنقاط.

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة عن غضبه العارم من خسارة فريقه لنقطتين مساء اليوم أمام سيلتا فيجو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز عقب المباراة، وأكد خلالها أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز خلال مواجهة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وقال سواريز: "المشاعر سلبية بشكل واضح، لقد خسرنا المزيد من النقاط بينما كان يجب أن نحقق الفوز بالمباراة وأن يخسر ريال مدريد".

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وأضاف عن خسارة لقب الدوري الإسباني والمستوى السيئ خارج كامب نو: "لا يزال هناك الكثير من المباريات الصعبة، وذلك الأداء تسألوا المدرب عنه، لم نكن نخسر النقاط خارج أرضنا بتلك الطريقة من قبل".

وأردف: "أنا سعيد بأهدافي وفي الوقت نفسه محبط من خسارة النقاط، لكن في النهاية سيلتا فيجو يملك الكثير من الجودة، وطريقة تسجيل إياجو أسباس للركلة الثابتة تثبت ذلك".

وكان برشلونة قد خسر نقطتين ثمينتين في سباق الدوري الإسباني اليوم بعد التعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطة عن ريال مدريد، لكن للملكي مباراة سيخوضها غدًا الأحد ضد إسبانيول.