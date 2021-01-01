سواريز : لن تتخلصوا مني .. سأقرر متى أرحل عن النخبة

النجم الأوروجوياني يحتل صدارة الهدافين بالدوري الإسباني

أعرب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن ثقته في استمراره باللعب في أعلى مستوى ممكن بكرة القدم لسنوات.

سواريز رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى أتلتيكو مدريد، بعد قيام النادي الكتالوني بالتخلص منه.

الصفقة التي كلفت خزائن أتلتيكو 6 ملايين يورو فقط، كان لها مفعول السحر على الفريق، حيث ساهم سواريز في تصدر الفريق لجدول الدوري الإسباني.

وفي هذا السياق قال سواريز لشبكة "ESPN":"ما زلت أستمتع بلحظاتي الحالية في الملاعب والتواجد في منافسات النخبة".

وأضاف:"التواجد في أتلتيكو يعني أنك تلعب مع نخبة كرة القدم، بعض الناس لم يصدقوا أنه لا يزال بإمكاني أن أكون على هذا المستوى ونفس الحماس".

وتابع:"أتمنى مواصلة المنافسة وتقديم أفضل ما لدي هذا العام والعام المقبل، لن يتخلص مني أحد، سأقرر متى أذهب".

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يذكر أن صاحب الـ34 سنة نجح في تسجيل 16 هدفًا مع أتلتيكو بكل البطولات حتى الآن، ويحتل صدارة الهدافين بالدوري الإسباني.