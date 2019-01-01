سواريز: لم أنس هدفي الأهم مع برشلونة وأتمنى تكراره قريبًا

السفاح يتذكر أجمل لحظاته مع البلو جرانا

كشف مهاجم برشلونة لويس سواريز، عن أهم هدف سجله بقميص فريقه الكاتلوني، وذلك في تصريحات صحفية مقتضبة أدلى بها قبل 24 ساعة من زيارة ملعب "سيجنال ايدونا بارك" لمواجهة بوروسيا دورتموند في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتعرض السفاح لإصابة في مشاركاته الأولى مع البرسا هذا الموسم ضد بلباو، على إثرها غاب عن الفريق في فترة ما قبل العطلة الدولية، قبل أن يعود مساء السبت الماضي، ليبطش بفالنسيا بهدفين في سهرة "كامب نو"، والتي انتهت بفوز عريض وكاسح وصل قوامه لخماسية مقابل هدفين.

وعندما سُئل السفاح عن أحسن أو أفضل لحظة احتفال بهدفه من أهدافه الـ179 التي سجلها مع الفريق، أجاب "من الصعب اختيار هدف بعينه، لكن يُمكن اختيار هدفي الثاني في ريال مدريد موسم 2014-2015، وهدفي في أتليتكو مدريد في كامب نو الموسم الماضي".

وأضاف "أهداف لا تُصدق؟ في الحقيقة هناك 3 أهداف، أحدهم في ريال بيتيس العام الماضي على ملعبه، بالإضافة إلى هدفين في حديقة الأمراء موسم 2014-2015. الهدف الأهم؟ لا شك أبدًا أنه هدفي في يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال".

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وختم "الهدف الذي تبحث عنه؟ الإجابة تبدو بسيطة للغاية، أبحث عن هدف آخر في نهائي دوري الأبطال وتكرار ما حدث عام 2015، الطريقة المُفضلة في التسجيل؟ لا أهتم بالطريقة سواء بالتسديد أو بالرأس أو تسديدات على الطائر، المهم أن تسكن الكرة الشباك".