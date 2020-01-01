سواريز في أزمة .. ملفوظ من برشلونة وانضمامه إلى يوفنتوس مستحيل

أين يذهب لويس سواريز؟

يبدو أن مستقبل لويس سواريز سيكون معلقًا حتى إشعار آخر، حيث أن برشلونة يلفظه ويوفنتوس يعتبر انضمامه إلى صفوف الفريق أمرًا مستحيلًا.

وكانت المصادر الإسبانية قد تحدثت عن اقتراب يوفنتوس من حسم صفقة لويس سواريز، ولكن الأمور سارت على عكس ذلك في الأيام الماضية.

وحسب موندو ديبورتيفو، فإن المدرب رونالد كومان قد قام باستبعاد لويس سواريز من المباراة الودية أمس أمام ناستيك، تأكيدًا على أنه يراه خارج الفريق كما أبلغه منذ نحو ثلاثة أسابيع.

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وفي الوقت ذاته، قال المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إن انضمام المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى السيدة العجوز يعد أمرًا مستحيلًا.

وبدأ صبر النادي الإيطالي ينفد لأن مهاجم برشلونة يجب أن يجتاز امتحانًا قبل الحصول على الجنسية الإيطالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.



وإضافة إلى ذلك سيكون هناك صعوبات مالية لدفع الراتب المطلوب من قبل سواريز والمقدر بحوالي 10 ونصف مليون يورو سنويًا.

كل ذلك يجعل مستقبل سواريز معلقًا وموسمه القادم علامة استفهام كبرى حول أين سيكون وهل سيلعب أم لا في حالة استمراره مع برشلونة.

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يذكر أن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس قد صرح بأنه يجب ضم مهاجم في أسرع وقت حيث أن الفريق في حاجة إلى رأس حربة.