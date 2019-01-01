سواريز: شتيجن الأفضل في العالم ولا نفكر سوى في الفوز على دورتموند

لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة يؤكد أن فريقه لا يسعى سوى للفوز على بروسيا دورتموند ويشيد بزميله مارك أندريه تير شتيجن.

أشاد النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة بزميله الألماني مارك أندريه تير شتيجن وبما يقدمه رفقة الفريق من مستويات طيبة في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز لصحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن النجم الألماني يعد أفضل حراس العالم لعبًا بقدمه.

وقال سواريز: "تير شتيجن يعد لاعب وسط ملعب بالنسبة لنا، ما يقوم به بقدمه يجعله أفضل حارس مرمى في العالم بالوقت الحالي يستطيع اللعب بالقدم".

وأضاف عن مباراة الفريق المقبلة ضد بوروسيا دورتموند: "لا يوجد في رأسنا سوى الرغبة بتحقيق الانتصار، ذلك سيجعلنا ننهي المجموعة في المركز الأول".

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ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفًا على نظيره برشلونة مساء يوم الأربعاء على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الجولة الأولى بين الفريقين في مدينة دورتموند كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بالمجموعة برصيد ثماني نقاط بينما يأتي دورتموند ثانيًا برصيد سبع نقاط.