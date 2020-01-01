سواريز يضع شرطاً وحيداً لترك برشلونة

نهاية حقبة سواريز في برشلونة تقترب؟

أوضح سيباستيان أبريو، زميل نجم برشلونة لويس سواريز في منتخب الأوروجواي، الشرط الذي وضعه اللاعب من أجل مغادرة النادي الكتالوني والعودة للعب في بلاده.

سواريز يملك عقداً مع البلوجرانا حتى 2021، ولكن تحدث بصراحة مؤخراً عن خلفائه المحتملين في خط هجوم ناديه، وخص بالإشادة لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر.

وقال أبريو مع راديو "890" المحلي: "سواريز أخبرني أنني إذا توليت تدريب نادي ناسيونال، فوقتها سيفكر في العودة واللُعب تحت قيادتي هناك".

المزيد من الفرق

وأكمل: "تحدثت معه وقال لي إنه سيتحدث مع صوفي زوجته وسيرى، ذكر أنه يملك ستة أشهر متبقية في عقده وأن فكرة وجودي في ناسيونال محفزة له".

برشلونة يصدر بيانًا ضد اتهامات الاختلاس وروسود يرد

أبريو أحد أشهر المهاجمين في تاريخ منتخب الأوروجواي، وحالياً يلعب ويدرب في نفس التوقيت فريق بوسطن بالولايات المتحدة، وإن كان مرشحاً للعودة وتدريب ناسيونال بحسب التقارير.

وتزامل المهاجمان معاً في صفوف السيليستي تحت قيادة أوسكار تاباريز، ويرتبطان بعلاقة صداقة قوية خارج الميدان كما أوضحت وسائل الإعلام المحلية.

سواريز أحد القلائل المستفيدين من التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، إذ استغل عدم وجود مباريات من أجل التعافي من الإصابة التي كانت ستغيبه حتى نهاية الموسم.