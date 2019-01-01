سواريز: الأفضل بداية البطولة بفوز ونلعب بصورة جماعية

تعرف على تصريحات سواريز بعد الفوز على إكوادور في كوبا أمريكا

أكد لويس سواريز، مهاجم أوروجواي، أنّ الفريق لعب بروح جماعية معبرًا عن سعادته ببدء كوبا أمريكا بانتصار.

أوروجواي انتصرت برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: "الأفضل أن تبدأ البطولة بالفوز ولذلك كان مهمًا تحقيق النقاط الثلاثة ضد إكوادور".

وتابع: "كنا الأفضل حتى قبل البطاقة الحمراء وبالطبع شهدنا مقاومة من إكوادور ولكن بعد طرد خوسيه كوينتيرو أصبحت الأمر أفضل بالنسبة لنا".

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هداف برشلونة أشار إلى أنّ تقنية الفيديو ساعدت كثيرًا على منح العدالة حتى لو كانت تعطل اللعب لعدة دقائق.

واختتم: "نحن منتخب جماعي والهدف يكون دائمًا مساعدة الكل لأجل الوصول بأفضل نتيجة حتى أنّ المهاجمين مثل كافاني يقومون بأدوار دفاعية.

جدير بالذكر أنّ سواريز حقق بطولة كوبا أمريكا مع أوروجواي في 2011 بالأرجنتين.