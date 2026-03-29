سواء فاز إنتر باللقب أم لا، فإن مستقبل تشيفو، حسب شركة المراهنات، مضمون تماماً بنسبة 1.40

عاد الصراع على لقب الدوري إلى الواجهة بالتزامن مع الجدل الدائر حول استمرار كريستيان تشيفو في منصبه، وهو أمر بدا حتمياً حتى قبل بضعة أسابيع، قبل أن تعيد هزيمة إنتر في الديربي وتعادل الفريقين مع أتالانتا وفيورنتينا إلى الساحة منافسيهما نابولي وميلان. يعتمد مستقبل المدرب الروماني على لقب بدا أنه في الجيب بالفعل، لكنه لا يزال يتعين الفوز به على أرض الملعب. ومع ذلك، فإن هذه الشكوك لا تجد أرضية خصبة لدى المراهنات، حيث تبلغ نسبة بقاء المدافع السابق على مقاعد البدلاء في إنتر 1.40 على موقع Sisal. لكن "شبح" سيسك فابريغاس لا يزال يحوم في الأجواء بنسبة 7.50، وهو الذي كان قريبًا جدًا من إنتر الصيف الماضي وأصبح أكثر قوة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع كومو. لكن لوحة الرهانات على لقب الدوري تبتسم أيضاً لـ تشيفو، حيث يظل النيرازوري في الصدارة بنسبة 1.17 على موقع Planetwin365.





لا شك، من ناحية أخرى، سواء بين محللي المراهنات أو خارجها، في استمرار ماسيميليانو أليجري مع الروسونيري، حيث تبلغ نسبة الرهان 1.05. فقد تمكن المدرب الليفورنسي من إعادة ميلان إلى سباق اللقب، وهذا بحد ذاته نجاح. وإذا ما تحقق ذلك على حساب "الأقارب"، فسيكون ذلك مكسباً إضافياً. وهذه الفرضية تبلغ حصتها 8.50. وهي نفس الحصة المحددة لاستمرار بطل إيطاليا نابولي، حيث يظل بقاء أنطونيو كونتي لغزاً بين المؤتمرات الصحفية والتصريحات المثيرة للجدل. لكن المراهنون مقتنعون بأنه، كما حدث العام الماضي، سيبقى في النهاية، ويرونه لا يزال على مقاعد البدلاء في نابولي بنسبة 1.25. البديل، بنسبة 12.00 ضعف الرهان، هو روبرتو دي زيربي، الذي انفصل مؤخرًا عن أولمبيك مرسيليا.



