سوء حظ نونو سانتو! .. مفاجأة إيجابية لجاياردو في بداية مشواره مع الاتحاد

المدرب الأرجنتيني خلف نونو سانتو في تدريب بطل السعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة إيجابية للمدرب مارسيلو جاياردو الذي بدأ مشواره مع الاتحاد خلفًا للمدرب المقال نونو سانتو.

تلك المفاجأة تمثلت بجاهزية المدافع المصري أحمد حجازي للعب بعد غيابه الطويل، منذ نهاية الموسم الماضي، إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أجبره على خوض جراحة ومن ثم برنامج علاجي وتأهيلي طويل.

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غياب حجازي كان من سوء حظ المدرب السابق، إذ يُعد أفضل مدافع في دوري روشن السعودي خلال المواسم الأخيرة وقد لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق للقب الدوري الموسم الماضي، ومن سوء الحظ أن تأتي عودته للعب عقب رحيل سانتو مباشرة.

صحيفة الرياضية أوضحت أن حجازي سيكون متاحًا للمدرب الجديد لمباريات دوري أبطال آسيا المتبقية من دور المجموعات، حيث سيُواجه الاتحاد أجمك الأوزبكي ثم سباهان الإيراني.

حجازي غير مسجل في قائمة الاتحاد المحلية ولذا لا يحق له المشاركة في مباريات دوري روشن السعودي، وهو ما ينطبق كذلك على الجناح البرتغالي جوت.