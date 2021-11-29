سهر للصباح ولعب قمار .. نيمار يحتفل بعد إصابته المروعة

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور الجدل بعد ظهوره في حفل ليلة أمس عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

نيمار شارك أساسيًا في الفوز الذي حققه باريس سان جيرمان على مضيفه سان إتيان بنتيجة 3-1، أمس الأحد على ملعب "جيوفرى جيشا"، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الفرنسي.



وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، تعرض النجم البرازيلي لتدخل قوي من أحد مدافعي الخصم، تسبب له في التواء بالكاحل، لتظهر علامات الألم على وجهه ويتم استبداله.

وبدلًا من الحصول على راحة للاستشفاء عقب الإصابة، اتجه نيمار للعب البوكر مع صديقه المطرب البرازيلي جوتاب، بحسب ما نشرت "أس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن السهرة امتدت إلى منتصف ليل الأحد، حيث قام النجم البرازيلي بقضائها في لعب البوكر مع مجموعة من الأصدقاء.

ما هي مدة غياب نيمار؟

النادي الفرنسي أصدر بيانًا مفصلًا جاء كالتالي: "الفحوصات التي أجريت الليلة الماضية أكدت إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل الأيسر مع إصابة في الأربطة".

وأضاف: "من المتوقع غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع، سيتم نشر تحديث طبي آخر في غضون 72 ساعة لتحديد تطور الحالة".

يذكر أن نيمار ظهر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 14 لقاء، ساهم في 6 أهداف، سجل 3 منها وصنع مثلها.

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