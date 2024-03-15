"سنقاتل حتى النهاية".. نجم برشلونة الواعد لا يخشى باريس سان جيرمان!

دوري الأبطال في مرحلة حاسمة.

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بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا والتي أوقعت برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي، أدلى المدافع الشاب باو كوبارسي بتصريحات لصحيفة "سبورت" يبدو فيها الأمل كبيرًا بالذهاب لأبعد نقطة بالبطولة.

وبدا كوبارسي متواضعًا للغاية في الوقت الذي يقدم فيه أداء رائعًا رفقة البلوجرانا خصوصًا بعد الحصول على جائزة أفضل لاعب بالمباراة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

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اللاعب المولود في إسبانيول والذي أطفأ في يناير الماضي شموع عيد ميلاده السابع عشر فقط، يؤمن بأن برشلونة سيذهب إلى أبعد نقطة بالمسابقة.

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قال كوبارسي إنه "هادئ بشأن المستقبل" وإنه يتطلع لتقديم المزيد دون أي ضغوطات عليه كي يواصل البقاء لأطول وقت مع البلوجرانا.

كما قال: "هناك فرق قليلة فقط من بين الأعلى في العالم هي الموجودة في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، المسألة معقدة بين أندية تستطيع الفوز بها جميعًا، سنكون أنفسنا، ننافس على دوري الأبطال حتى النهاية ونحارب من أجله".

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