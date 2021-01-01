سنفوز بالكأس.. أشك في ذلك .. محادثة غريبة بين بيكيه وألبا بعد الكلاسيكو

تداعيات ما بعد الكلاسيكو مستمرة..

التقطت الكاميرات بالصوت حديثًا غريبًا بين جيرارد بيكيه وجوردي ألبا بخصوص تتويج برشلونة بكأس ملك إسبانيا، وذلك بعد ساعات من خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وشهدت لحظات ما بعد وصول لاعبي برشلونة إلى كتالونيا بعد نهاية الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة محادثة غريبة بين نجمي الفريق الكتالوني جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، والسبب بالطبع هو جدل حول مستوى الفريق.

وظفر ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين لهدف، بالمباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ردود الأفعال الجماهيرية وبين صفوف الصحفيين أيضًا بعد المباراة ركزت على ركلة الجزاء غير المحتسبة لبرشلونة والإشادة بما قام به مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

ولكن بعد المباراة وفي غرفة خلع ملابس نادي برشلونة تحدث الثنائي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا بعد المباراة حول تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على الأقل خلال الموسم الحالي.

التقطت كاميرات كواترو محادثة غريبة بين جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في الساعة الثانية صباحًا ، عندما وصلوا إلى Ciutat Esportiva بعد الطيران من مدريد. كلاهما كان يتحدث عن نهائي الكأس يوم السبت المقبل ومن المدهش أن ألبا لا يرى انتصار برشلونة مؤكدًا على عكس بيكيه.

انتهى الأمر بكل من جوردي ألبا وجيرارد بيكيه منزعجين للغاية من أداء خيل مانزانو في الكلاسيكو وتم توبيخ كليهما بسبب الاحتجاج، في حالة جيرارد حتى دون المشاركة في المباراة.

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الجدير بالذكر أنه بهذا الفوز، حقق زين الدين زيدان إنجازًا لم يتكرر منذ 1978 من خلال الفوز في آخر ثلاث مباريات أمام برشلونة للمرة الأولى منذ جيل المدرب التاريخي فيستني ديل بوسكي.