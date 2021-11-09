"سنفجر رؤوسهم"، وتوابع إريكسن .. وثائقي يكشف خبايا إنريكي مع إسبانيا

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الفيلم الوثائقي "قوة المجموعة" الذي يسجل مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

حفل إطلاق الفيلم، شهد تواجد اللاعبين الذي تم استدعاؤهم لقائمة منتخب إسبانيا لخوض المباراتين ضد اليونان والسويد في تصفيات كأس العالم 2022، وبحضور لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، الذي وصف الفيلم بأنه "وثائقي بدون أي تجميل".

الفيلم الوثائقي يعرض صورة مختلفة للمدرب لويس إنريكي، الثرثار والمحب للمزاح، والذي شوهد حتى يغني في مناسبتين.

لكنه أيضًا أظهر وجهًا قاسيًا للمدرب عندما أعطى توجيهات للاعبيه في غرفة الملابس، تحديدًا قبل أول مباراة ضد السويد حين قال لهم: "عليهم أن يتقيأوا، رؤوسهم يجب أن تنفجر".

الفيلم الوثائقي أظهر أيضًا مدى تأثر لاعبي إسبانيا بما حدث مع كريستيان إريكسن، لدرجة أن إنريكي سمح للاعبين في ذلك اليوم بالتغيب عن التدريبات، بعد أن تأثروا بشدة بالصورة القاسية للنجم الدنماركي.

إريكسن تعرض لأزمة قلبية في المباراة الأولى لمنتخب الدنمارك في "يورو 2020"، وهو الأمر الذي هز عالم كرة القدم بأكمله.

الجزء الأول من الفيلم الذي يبث عبر خدمة "أمازون برايم فيديو" للبث الرقمي، أظهر جانبًا كوميديًا للاعبي منتخب إسبانيا.

وكشف الفيلم عن طريقة استعداد إريك جارسيا للمباريات، وزيارات بيدري لمصفف الشعر، وتحديات ألعاب الفيديو بين اللاعبين.

أما الجزء الثاني، فسيكون مليئًا بلحظات عاطفية، خاصة بعد توديع يورو 2020 بالخسارة أمام إيطاليا في نصف النهائي.

ويظهر لويس إنريكي في محاولة لرفع معنويات اللاعبين، مؤكدًا فخره بما قدموه خلال البطولة.

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