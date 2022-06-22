"سنفتقدك يا أيقونة ليفربول".. كلوب يودع ساديو ماني برسالة من أعماق قلبه

رسالة وداعية مؤثرة من يورجن كلوب لنجم فريقه ساديو ماني

أدلى مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، برسالة وداعية للاعبه السنغالي ساديو ماني، بعدما رحل رسميًا إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "إنها لحظة فارقة، لا يمكن لأي شخص أن يحاول التظاهر بعكس ذلك، واحد من أهم لاعبي ليفربول يغادر، وعلينا فهم كم هو الأمر خاص".

وأضاف: "إنه يغادرنا بالكثير من الحب والامتنان، يغادرنا وهو من بين الأعظم، وأيضًا يغادرنا وهو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

عاد ليؤكد: "ولكننا ينبغي ألا نفكر فيما خسرناه برحيله، بل بما كسبناه معه، الأهداف التي سجلها والبطولات التي حققها، إنه أسطورة بالتأكيد وأيقونة في تاريخ ليفربول الحديث".

واستعرض اللحظات الأولى لوصول ساديو ماني إلى ليفربول قائلًا: "منذ قدم إلينا جعلنا أفضل، إذا قال لي أحدهم إنه سينجح كل هذا النجاح وسيقدم كل ذلك للنادي لشككت أن هذا ممكن، ولكن ساديو (ماني) جعل كل شيء ممكنًا".

وعدد مزاياه قائلًا: "أن تكون بهذا المستوى لهذه الفترة وتستمر في التحسن موسمًا بعد موسم هو نموذج لكل لاعبي العالم من حيث الإصرار والاحترافية".

ودعا جماهير ليفربول لتقبل قرار ماني بالرحيل مشددًا: "أحترم قراره كلية ومتأكد من أن الجمهور يفعل، إذا كنت تحب ليفربول فستحب ساديو ماني، هذا لا نقاش فيه، من الممكن أن نفكر بهذه الطريقة ونتقبل المكسب الذي جناه بايرن كذلك، نتمنى له النجاح في كل المباريات التي سيخوضها إلا حينما يواجهنا، نجمه سيظل صاعدًا، لا أملك أي شكوك".

وختم: "أذكر حينما سئلت عن ساديو من قبل وطلب مني أن أصفه في 3 كلمات، فقلت إنه من المستحيل فعل ذلك، الآن أمتلك 3 كلمات أقولها له بصعوبة وهي: (نحن سوف نفتقدك)".

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