"سنطارد مانشستر سيتي" .. فان دايك يحذر من عودة ليفربول

يصر فيرجيل فان ديك على أن مانشستر سيتي لن يحصل على بطولة الدوري الإنجليزي بسهولة، وأن فريق ليفربول قادم بقوة.

ويحاول فريق الريدز مواصلة الانتصارات في الدوري لملاحقة السيتي الذي يتصدر جدول الترتيب الآن بفارق 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة لصالح ليفربول.

ومع سعي كتيبة يورجن كلوب في تحصيل السيتي واللحاق بهم داخل الملعب، تحدث فيرجيل فان دايك لصحيفة "الدايلي ميل" ليتضح أن فريق الريدز يحاول صنع الضغوطات أيضًا عبر التصريحات.

ماذا قال المدافع الهولندي؟

كان فريق ليفربول في وضع مماثل قبل ثلاثة مواسم عندما كان يبعد الريدز بفارق 7 نقاط في المقدمة عن السيتي مع وجود مباراة أمامهم في ملعب الإمارات، لكنهم خسروا المباراة واللقب.

وعن هذا الحدث قال فيرجيل: "قبل عامين، كنا في الصدارة حيث كنا نتقدم ببضع نقاط وكان الأمر صعبًا وتنازلنا عنه".

وواصل: "إنه ليس مكانًا مريحًا للغاية، فليس من السهل التعامل مع الضغط، لكن السيتي أثبت قدرتهم على ذلك لأنهم لا يصدقون".

وتابع: "إذا لم يعد شخص ما يؤمن بعودتنا في سباق اللقب الآن، فلا تأتي وتدعمنا لأنك يجب أن تؤمن بأنه يمكننا الفوز بالمباريات وتعديل هذا الاتجاه، لا يزال هناك الكثير من المباريات للعب".

وأوضح: "نحن في مستوى جيد في الوقت الحالي، وهناك دائمًا أشياء يجب تحسينها ولكن الاستمرارية التي نظهرها الآن مهمة وهي مفتاح للقدرة على المنافسة ضد سيتي".

وماذا عن الوضع الحالي للمنافسة؟

في مرحلة ما، كان سيتي يتقدم بفارق 13 نقطة، لكن خسارته المفاجئة أمام توتنهام الأسبوع الماضي وفوز ليفربول في بعض المباريات المؤجلة، أعاد السباق على اللقب من جديد.

وعن أحداث تلك المباراة قال فان دايك: "لم أشاهد الهدف الأول لأنني كنت لا أزال في غرفة تبديل الملابس في آنفيلد، وعند عودتي للمنزل علمت أن توتنهام قد فاز بالمباراة".

وأضاف "لا يمكننا إنكار أنها نتيجة جيدة لكننا نأمل أن تنفعنا تلك المباراة في نهاية الموسم".

وواصل: "لا يزال لديهم قيادة جيدة وفريق مجنون ولا يصدق، الكثير من الجودة والاستمرارية، لكن ليس من السهل أبدًا أن يكون لديك فريق يطاردك".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد فاز على إيفرتون مساء أمس بهدف دون رد ليوسع الفارق إلى 6 نقاط مع ليفربول الذي يستعد لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة الليلة.

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