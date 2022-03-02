أكد فيكتور كورنينكو مدافع نادي شاختار دونيتسك انضمامه إلى القوات المسلحة الأوكرانية في معركتها ضد الغزو الروسي.

الظهير البالغ من العمر 23 عامًا، والذي شارك في مباراتين دوليتين مع أوكرانيا هو أحدث شخص من عالم الرياضة ينضم إلى القتال على خط المواجهة.

روسيا بدأت "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم الخميس الماضي، وهي العملية المستمرة حتى الآن.

ماذا قال كورنينكو؟

كورنينكو أكد انضمامه إلى القوات الأوكرانية عبر منشور على حسابه الشخصي في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب مدافع شاختار: "أنا في أوكرانيا، أساعد القوات المسلحة، المجد لأوكرانيا حتى نتمكن من تدمير الأشرار الروس، المجد لأوكرانيا".

كورنينكو ليس الأول!

في الحقيقة، فإن كورنينكو ليس أول الرياضيين المنضمين إلى القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن بلدهم.

وحمل عدد من الرياضيين السلاح بالفعل في أوكرانيا، بما في ذلك الأخوان فلاديمير وفيتالي كليتشكو اللذان يحترفان الملاكمة.

كما قرر أولكساندر أوسيك بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة العودة إلى أوكرانيا مساء الخميس، من أجل مساعدة بلاده.

كما شهدت الساعات القليلة الماضية الإعلان عن وفاة اثنين من لاعبي كرة القدم أثناء الدفاع عن أوكرانيا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

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