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الدوري الإنجليزي الممتاز
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سندرلاند ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
سندرلاند ضد تشيلسي
سندرلاند
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مورجان روجرز

معاينة شاملة لمباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب النور. هل يستطيع سندرلاند، متذيل الترتيب، حصد أي نقطة أمام تشيلسي؟

معاينة مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
ملعب النور

يستضيف سندرلاند تشيلسي على ملعب النور في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 8 نوفمبر، الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و14:00 بتوقيت جرينتش. فهل يستطيع سندرلاند، متذيل الترتيب، إنعاش موسمه أمام تشيلسي الذي يتحسن مستواه؟

الضغوط تشتد على سندرلاند

خسر فريق ريجيس لو بريس 3-1 أمام كوفنتري سيتي في آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحصد سوى نقطتين من مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة، التي شهدت أيضًا خسارته أمام بورنموث وبرايتون. لم يصل الأمر إلى حد الذعر بعد، لكن الأمور لا تسير وفق خطة سندرلاند حتى الآن هذا الموسم.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

تشيلسي يقدم المتعة دائمًا

يسافر تشيلسي إلى الشمال بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 2-0 على مانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج، وهي نتيجة رفعت فريق تشابي ألونسو إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. صنع روميو لافيا الهدف الأول لمورجان روجرز، قبل أن يسجل كول بالمر من ركلة جزاء ليضمن النقاط الثلاث.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

كيف سيكون أداء الضيوف في الشمال؟

شكّل ملعب النور تاريخيًا تحديًا صعبًا لتشيلسي، وقد فاز سندرلاند في آخر مواجهة بين الفريقين على أرضه. وهذا يمنح لاعبي لو بريس سببًا حقيقيًا للتفاؤل.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • يغيب عمر ألديريتي عن سندرلاند بسبب الإيقاف، فيما يواصل رومين ماندل ودانييل بالارد الغياب بسبب الإصابة.
  • يغيب ريس جيمس وجواو بيدرو وماكسنس لاكروا وجيمي جيتنز وجوريل هاتو عن تشيلسي بسبب الإصابة، لكن من المنتظر عودة إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى.

التشكيلتان المتوقعتان

سندرلاند (4231): روفس؛ هيوم، موكيلي، أونين، رينيلدو؛ تشاكا، ساديكي؛ ريج، لو في، أنجولو؛ بروبي.

تشيلسي (4231): بيندرز؛ أتشيامبونج، فوفانا، كولويل، باليسترا؛ هندرسون، لافيا؛ إستيفاو، بالمر، روجرز؛ نيتو.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة سندرلاند ضد تشيلسي

4-2-3-1
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سندرلاند
سندرلاند
التشكيل
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
4-2-3-1
روبن ريفسروبن ريفسنوردي موكيلينوردي موكيليلوك أونينلوك أونينT. HumeT. Humeرينيلدو ماندافارينيلدو ماندافانواه صاديقينواه صاديقيإنزو لو فيإنزو لو فيجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاتوماس مونييهتوماس مونييهنيلسون أنجولونيلسون أنجولوبريان بروبيبريان بروبيإيميليانو مارتينيزإيميليانو مارتينيزجوش أتشيمبونججوش أتشيمبونجبيب تشافاريابيب تشافارياليفي كولويلليفي كولويلويسلي فوفاناويسلي فوفاناجوردان هندرسونجوردان هندرسونكول بالمركول بالمرروميو لافياروميو لافياإستيفاو ويليانإستيفاو ويليانمورجان روجرزمورجان روجرزبيدرو نيتوبيدرو نيتو
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تشيلسي
تشيلسي
4-2-3-1
سندرلاند

التشكيلة الأساسية

تشيلسي

المدرب

  • ريجيس لو بريس
  • تشابي ألونسو

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