معاينة مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 ملعب النور

يستضيف سندرلاند تشيلسي على ملعب النور في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 8 نوفمبر، الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و14:00 بتوقيت جرينتش. فهل يستطيع سندرلاند، متذيل الترتيب، إنعاش موسمه أمام تشيلسي الذي يتحسن مستواه؟

الضغوط تشتد على سندرلاند

خسر فريق ريجيس لو بريس 3-1 أمام كوفنتري سيتي في آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحصد سوى نقطتين من مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة، التي شهدت أيضًا خسارته أمام بورنموث وبرايتون. لم يصل الأمر إلى حد الذعر بعد، لكن الأمور لا تسير وفق خطة سندرلاند حتى الآن هذا الموسم.

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تشيلسي يقدم المتعة دائمًا

يسافر تشيلسي إلى الشمال بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 2-0 على مانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج، وهي نتيجة رفعت فريق تشابي ألونسو إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. صنع روميو لافيا الهدف الأول لمورجان روجرز، قبل أن يسجل كول بالمر من ركلة جزاء ليضمن النقاط الثلاث.

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كيف سيكون أداء الضيوف في الشمال؟

شكّل ملعب النور تاريخيًا تحديًا صعبًا لتشيلسي، وقد فاز سندرلاند في آخر مواجهة بين الفريقين على أرضه. وهذا يمنح لاعبي لو بريس سببًا حقيقيًا للتفاؤل.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

يغيب عمر ألديريتي عن سندرلاند بسبب الإيقاف، فيما يواصل رومين ماندل ودانييل بالارد الغياب بسبب الإصابة.

يغيب ريس جيمس وجواو بيدرو وماكسنس لاكروا وجيمي جيتنز وجوريل هاتو عن تشيلسي بسبب الإصابة، لكن من المنتظر عودة إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى.

التشكيلتان المتوقعتان

سندرلاند (4231): روفس؛ هيوم، موكيلي، أونين، رينيلدو؛ تشاكا، ساديكي؛ ريج، لو في، أنجولو؛ بروبي.

تشيلسي (4231): بيندرز؛ أتشيامبونج، فوفانا، كولويل، باليسترا؛ هندرسون، لافيا؛ إستيفاو، بالمر، روجرز؛ نيتو.

أخبار الفريقين والقائمتان