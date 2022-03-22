"سنحاول التجديد لديمبيلي وهذا موقفنا من أراوخو وجافي"

ترك رافا يوستي نائب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، الباب مفتوحًا لاستمرارية عثمان ديمبيلي جناح الفريق لفترة أطول.

تظل الشكوك محيطة بمستقبل النجم الفرنسي هذا الموسم، مع انتهاء عقده بشكل نهائي مع برشلونة في شهر يونيو المقبل.

وأشارت بعض التقارير إلى تحسن واضح في العلاقة بين اللاعب وناديه، بوجود إمكانية متزايدة لاستمراره، رغم العروض المقدمة له من كبار أوروبا.

ماذا قال يوستي عن ديمبيلي؟

نائب رئس برشلونة قال في تصريحات لراديو كتالونيا:"المفاوضات لم تنجح في البداية لكن تشافي يخبرنا أنه لاعب استثنائي وهو كذلك لأنه يجلب الكثير للفريق".

وأضاف:"أعتقد أن تشافي يقوم بعمل استثنائي على المستوى النفسي لأنه يساعد ديمبيلي على فهم اللعبة بشكل أفضل ويعمل كمرجع لجميع اللاعبين".

وتابع:"وفي الحقيقة إذا كان ديمبيلي يشعر براحة أكثر وأكثر في الأشهر المقبلة فهناك احتمالية أن يستمر معنا ولا نستبعد القيام بمحاولة أخرى للتجديد معه".

ما هو موقف أراوخو وجافي؟

تطرق كذلك يوستي إلى موقف الثنائي جافي ورونالد أراوخو، ومحاولات برشلونة للتجديد معهما لضمان استمرارهما مع النادي.

وقال في تصريحاته:"في كلتا الحالتين نحن نعمل بأفضل ما في وسعنا حتى لا تكون هناك مشاكل في استمرارهما معنا".

وأوضح:"هما يشعران بالسعادة مع الفريق وهذا يجعل المفاوضات أسهل، لأنهما يحبان المكان الذي يتواجدان فيه، ونحن نبذل ما علينا للحفاظ عليهما".

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