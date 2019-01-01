سمولينج: نحتاج لدعم الجماهير ووجود سولشار من بداية الموسم هام

كريس سمولينج نجم دفاع مانشستر يونايتد يؤكد أن وجود سولشار من بداية الموسم سيكون عامل هام في تحسين أداء الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريس سمولينج مدافع فريق مانشستر يونايتد على سعادته بوجود أولي جونر سولشار المدير الفني للفريق معهم من بداية الموسم ومن فترة التحضير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق تمتع بالاستمرارية تحت قيادة سولشار.

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وقال سمولينج: “أعتقد على مستوى الاستمرارية أن سولشار منذ أن أتى للنادي ونحن نتمتع بالكثير منها، لكن لا يزال لدينا الكثير من العمل لنقوم به، نحن نعلم ذلك".

وأضاف: "بوجود سولشار والطاقم التدريبي سيكون لدينا موسم الإعداد كله من أجل الفترة المقبلة، فلنأمل أن نستفيد من ذلك الوقت وأن نظهر ذلك على مدار العام كله".

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وأكمل: "أتمنى من الجماهير أن تستمر في تقديم الدعم لنا، سواء في الأوقات الطبية أو السيئة، هم عامل أساسي في أي انتصار لنا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس وفشل في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.