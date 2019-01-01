سموحة يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي

المباراة تقام غدًا الثلاثاء في ظل ظروف صعبة يمر بها المارد الأحمر بعد الهزيمة أمام بيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، طلب ناديه استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهته أمام الأهلي المقبلة، تجنبًا للشد العصبي باللقاء.

ويلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري المصري الممتاز.

رئيس سموحة قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "اتجاه داخل مجلس الإدارة بالإجماع لطلب حكام أجانب، نحن نحترم الحكام المصريين، لكن هناك توترات كثيرة كان آخرها الاتحاد السكندري والزمالك، وإن كان بالتأكيد لاعبو الأهلي محترمون ولن يحدث بيننا شيئًا، لكننا نمر بأيام صعبة وهناك شد عصبي كبير، والبعض يفسر النتائج بالأخطاء غير المقصودة من الحكام".

وأضاف: "لا علاقة بفوز بيراميدز على الأهلي بحكام أجانب بطلبنا، لكن مبارياتنا مع الأهلي أو الزمالك تكون بها ندية كبيرة، ونحن نرغب في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة".

سموحة يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الشياطين الحمر في المركز السادس برصيد 24 نقطة.