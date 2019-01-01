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الانتقالات

سموحة: الأهلي طلب ضم ياسر إبراهيم بشكل رسمي

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رئيس سموحة يكشف عن عرض الأهلي لضم ياسر إبراهيم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، للحصول على خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رئيس سموحة كان قد أكد على أنه متمسك باستمرار ياسر إبراهيم مدافع الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات صحفية، أن الأهلي طلب ضم ياسر إبراهيم، ولم يتم حسم موقف سموحة من تلك الصفقة.

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محمد فرج عامر تابع: "لن أتحدث عن أي شيء حول تلك الصفقة، لأن مباراتنا المقبلة أمام الأهلي، كما أن ياسر إبراهيم لم يحدد موقفه من العرض".

ويواجه الأهلي نظيره سموحة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الـ15 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ياسر إبراهيم صاحب الـ25 عامًا، انتقل لصفوف سموحة من الزمالك خلال عام 2016، ويعد واحدًا من العناصر الأساسية والمهمة بالفريق السكندري.

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