سموحة يرفض بث مباراته أمام الأهلي بافتتاح الدوري المصري

سموحة يهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

رفض مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، بث مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والمقرر لها بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينطلق الدوري المصري موسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي وسموحة في الأسكندرية بالجولة الأولى.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها قرار إدارة النادي، بمنع كاميرات النقل التليفزيوني، من إذاعة مباريات الفريق.

قرر مجلس ادارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من اذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات#سموحة — SC (@SmouhaOfficial) September 12, 2019

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قرر مجلس ادارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من اذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".

كم عدد المواجهات المحتملة بين الأهلي والزمالك في جميع البطولات بالموسم الجديد؟

ويخوض الأهلي مباراته الأولى أمام سموحة، من أجل الدفاع عن لقبه، حيث توج باللقب الموسم الماضي، بعد صراعة مع الزمالك وبيراميدز.